McLaren rätselt über starke Pace: Miami-Update besser als erwartet

McLaren sucht nach Antworten auf die Frage, warum das seit Miami überarbeitetes Formel-1-Auto mehr Leistung bringt als erwartet - vor allem bei langsamen Geschwindigkeiten. Das in Woking ansässige Team stellte beim Großen Preis von Miami einen wichtigen Entwicklungsschritt an seinem MCL38 vor, der Lando Norris zu seinem ersten Formel-1-Sieg verhalf.

Seitdem belegte Norris beim Großen Preis der Emilia Romagna den zweiten Platz, während Teamkollege Oscar Piastri beim Rennen in Monaco am vergangenen Wochenende Zweiter wurde. McLaren ist zwar erfreut, dass die Neuerungen dem Team geholfen haben, um Rennsiege zu kämpfen, ist sich aber nicht ganz sicher, warum die Vorteile, die die Änderungen mit sich brachten, größer sind als erwartet.

Teamchef Stella: Haben "mehr Abtrieb unter allen Bedingungen"

Teamchef Andrea Stella sagt, es sei wichtig, dieser Situation auf den Grund zu gehen, um besser zu verstehen, wie man die weitere Entwicklung des Autos angehen sollte: "Was wir sehen und was wir erwartet haben, ist einfach mehr Abtrieb unter allen Bedingungen", erklärt Stella.

"Aber das Auto scheint sich im Vergleich zu dem, was wir erwartet haben, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten gut zu verhalten - möglicherweise etwas mehr, als wir auf der Grundlage unserer Entwicklungswerkzeuge erwartet haben, was eine gute Nachricht ist."

"Das ist eine gute Nachricht. Aber natürlich ist das etwas, das wir sehr genau verstehen müssen, damit wir die richtigen Informationen haben, um in dieser Richtung weiter zu entwickeln, denn es scheint sich sehr positiv auf die Rundenzeit auszuwirken und uns auch auf Strecken mit langsamen Kurven konkurrenzfähig zu machen."

Auf einmal ist McLarens größte Schwäche weg

Stella ist der Meinung, dass ein Teil der unerwarteten Verbesserung wahrscheinlich auf das gestiegene Vertrauen der Fahrer zurückzuführen ist, das es Norris und Piastri erlaubt, härter zu pushen, aber es gibt auch einige technische Elemente, die seiner Meinung nach besser verstanden werden müssen.

"Dieser Aspekt, dass die Upgrades möglicherweise etwas besser funktionieren als erwartet, ist irgendwie überall zu beobachten", sagt er. "Es ist nicht spezifisch für niedrige Geschwindigkeiten. Für uns ist es immer noch ein offener Punkt, warum das Auto jetzt bei niedrigen Geschwindigkeiten ziemlich anständig zu sein scheint."

"Und wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn es ist sehr wichtig, dass wir eine möglichst präzise Antwort auf diese Frage finden. Es könnte eine große Chance für die weitere Entwicklung sein, also müssen wir genau verstehen, warum das Auto jetzt bei niedrigen Geschwindigkeiten konkurrenzfähig ist."

"Ich denke, wir sollten hier zwischen der Korrelation und dem, was wir auf der Strecke mit den erwarteten Daten messen, unterscheiden. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, laufen die Dinge ziemlich genau wie erwartet. Aber der andere Punkt ist, wenn man diese Art von Upgrades und insbesondere diese zusätzliche aerodynamische Effizienz einbringt, was ist dann die Rundenzeit, die man gewinnt?"

"Man macht eine Simulation und denkt, dass man X gewinnt. Aber es sieht so aus, als ob man X plus ein kleines bisschen gewinnt. Es geht also nicht um die Korrelation zwischen der Entwicklung und der Strecke. Es geht eher darum, dass die Prämie aus Sicht der Rundenzeit etwas größer zu sein scheint als das, was man simulieren würde."

