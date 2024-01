McLaren sieht mit dem MCL38 "völlig anderes Szenario" als 2023

Das McLaren-Team ist zuversichtlich, dass es mit seinem Formel-1-Auto für 2024 an die Fortschritte aus dem Vorjahr anknüpfen kann. "Bis jetzt muss ich sagen, dass wir keine Rückschläge gesehen haben", sagt Teamchef Andrea Stella über die Entwicklung des neuen Herausforderers in diesem Winter.

"Das muss natürlich erst einmal bewiesen werden, wenn wir das Auto auf die Strecke bringen", räumt er mit Blick auf die offiziellen Testfahrten im Februar ein.

"Aber wenn es um die Entwicklung im Windkanal oder die CFD-Entwicklung geht, sehen wir, dass wir den Gradienten, den wir letztes Jahr etabliert haben und der zur Entwicklung in Österreich und Singapur führte, beibehalten können. Daher würde ich auch erwarten, dass das Auto zu Beginn der Saison dort stehen wird."

Während in der Fabrik in Woking die Vorbereitungen für die offizielle Vorstellung des neuen MCL38 im nächsten Monat weitergehen, enthüllte McLaren am Dienstagabend die Lackierung, in der das diesjährige Auto fahren wird.

Stellas Erzählungen über die Entwicklung sind Welten entfernt von der Situation, in der sich McLaren im vergangenen Jahr befand, als das Team offen zu Beginn der Saison offen zugab, dass sein neues Auto nicht gut genug war.

Der Italiener erklärt: "Wenn es um Aero-Effizienz, Abtrieb und Luftwiderstand geht, geht es letztlich um Zahlen, und die kann man gut nachvollziehen."

"Wir haben gesehen, dass wir im vergangenen Jahr eine Phase der Stagnation hatten, und wir mussten vom Konzept her die Richtung ändern, damit wir den Schwung in der Entwicklung zurückgewinnen konnten. In diesem Jahr haben wir diese Art von Plateau in der Entwicklung nicht erlebt", so Stella.

"Wir sehen, dass die Konzepte, die wir im letztjährigen Auto etabliert hatten, noch viel mehr zu bieten haben, einfach in Form von schrittweise Zugewinnen, die man einlösen kann. Also handelt es sich um ein völlig anderes Szenario."

Abgesehen von der Startspezifikation deutet Stella auch an, dass McLaren bereits an weiteren Verbesserungen arbeitet, die in Form von Upgrades realisiert werden sollen, und das "hoffentlich relativ bald in der Saison". Und der Teamchef ergänzt: "Diese Weiterentwicklungen scheinen recht interessant zu sein."

McLaren hat zwar als erstes Unternehmen seine Lackierung für 2024 enthüllt. Einen Termin für die Markteinführung seines neuen Autos gibt es aber noch nicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.