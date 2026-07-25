McLaren stoppt Pole-Serie von Mercedes: "Und jetzt noch ein gutes Rennen"

Das war ein deutliches Lebenszeichen von McLaren im Qualifying zum Grand Prix von Ungarn. Nicht nur, dass Lando Norris mit seiner Q3-Bestzeit die Pole-Serie des Mercedes-Werksteams in der Formel-1-Saison 2026 gestoppt hat, auch Teamkollege Oscar Piastri präsentierte sich am Samstag auf dem Hungaroring stärker als an vielen Wochenenden im bisherigen Saisonverlauf.

Tatsächlich war Norris nicht nur im Q3-Segment der Schnellste, sondern zuvor auch schon im dritten Freien Training (FT3) sowie im Q1- und auch im Q2-Segment. Piastri steigerte sich im Verlauf des dreigeteilten Qualifyings von der achten auf die fünfte Position. Starten wird der Australier im Rennen sogar von der dritten Position und somit aus der zweiten Reihe. Grund sind die Rückversetzungen von Lewis Hamilton und Kimi Antonelli um jeweils drei Startplätze.

Die Rückversetzung von Hamilton wurde ausgesprochen, weil der Ferrari-Pilot im Q3 ausgerechnet Piastri im Weg stand. Die Szene trug sich in Kurve 1 zu, die seit Freitag nach dem dreimaligen Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet benannt ist.

Was McLaren betrifft, so hat der MCL40 für das letzte Rennwochenende vor der Formel-1-Sommerpause ein Upgrade bekommen. Und das zeigt Wirkung, wie allen voran die Performance von Norris unter Beweis stellt. Zwar sei seine Runde von 1:17.207 Minuten im zweiten Q3-Versuch "nicht meine sauberste Runde, aber eben trotzdem gut genug für die Pole" gewesen.

Polesetter Lando Norris glaubt, es war noch mehr drin

"Hätte ich noch einen dritten Versuch gehabt, hätte ich wohl noch einiges an Rundenzeit finden können. Einen dritten Versuch hatte ich zwar nicht, aber ich bin trotzdem richtig happy, wieder da zu sein", sagt der Formel-1-Weltmeister von 2025, für den es nun die erste Pole als Titelverteidiger ist. Auch für McLaren ist es, wie eingangs bereits erwähnt, die erste Pole in der laufenden Saison 2026.

Folgt für McLaren auf die erste Pole 2026 auch der erste Sieg 2026? Foto: LAT Images

Von einer Trendwende will Norris aber noch nicht sprechen. "Warten wir mal ab. Das war jetzt nur ein Qualifying. Das Rennen am Sonntag wird lang und schwierig", sagt er. Gleichzeitig stellt es Norris als positiv heraus, dass "wir das Potenzial, das wir schon am vergangenen Wochenende in Spa gesehen haben, nun auch an diesem Wochenende zu haben scheinen".

"Aber noch einmal: Allein auf ein gutes Qualifying darf man sich nicht verlassen. Was es jetzt noch braucht, das ist ein gutes Rennen. Anschließend haben wir bekanntlich Sommerpause. Wenn die dann vorüber ist, wollen wir versuchen, das heute Gezeigte noch ein paar Mal zu wiederholen. Dafür arbeiten wir hart. Wir wussten, dass wir im Rückstand waren, aber wir kommen voran. Der heutige Tag war ein Beleg dafür", so Norris.

Oscar Piastri ärgert sich über Q3-Schlussphase

Piastri kam am Samstag zwar nicht ganz so gut zurecht wie Teamkollege Norris, sagt aber: "Ich hatte das Gefühl, dass das Auto bei den heutigen Streckenbedingungen ein bisschen besser lag. Ich musste es nur schaffen, mich darauf einzustellen."

In Anspielung darauf, dass er in seinem zweiten Q3-Versuch von Hamilton aufgehalten wurde, sagt Piastri nur noch: "Schade, dass ich auf meiner letzten Runde nicht zeigen konnte, was im Auto steckt. Die Upgrades haben jedenfalls gut funktioniert."

McLaren-Teamchef Andrea Stella zeigt sich durchaus überrascht, dass es für einen seiner beiden Piloten, nämlich Norris, zur Pole gereicht hat. "Wir haben gesehen, dass die Upgrades gut funktionieren. Mit ihnen ist es uns gelungen, das Auto ein paar Zehntelsekunden schneller zu machen. Ich hätte aber niemals damit gerechnet, dass es reichen würde, um auf die Pole zu fahren", so Stella gegenüber Sky.

Für McLaren-Teamchef Andrea Stella ist Ferrari am Sonntag Favorit Foto: circuitpics.de

Für das 70-Runden-Rennen am Sonntag sieht der McLaren-Teamchef nicht seinen Rennstall, und auch nicht Mercedes, sondern Ferrari als Favorit: "Ganz ehrlich, ich glaube, dass Ferrari weiterhin Favorit ist. Ja, im letzten Versuch [im Q3] hat sich keiner von beiden verbessert, aber ich glaube, sie haben noch ein bisschen Performance in der Hinterhand."

Damit verweist Stella nicht zuletzt auf den Umstand, dass die Ferrari-Piloten die beiden Freitagstrainings für sich entschieden hatten. Im FT1 war Charles Leclerc der Schnellste gewesen, im FT2 war es Teamkollege Hamilton. Leclerc startet am Sonntag von P2 neben Polesetter Norris. Hamilton allerdings geht aufgrund seiner Gridstrafe nur von P5 ins Rennen (Startaufstellung zum Grand Prix von Ungarn 2026).