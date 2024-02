McLaren-Teamchef: Oscar Piastri ist jetzt ein viel reiferer Fahrer als 2023

In der Formel-1-Saison 2023 mauserte sich Oscar Piastri zu einer Rookie-Sensation. Parallel zur Formsteigerung von McLaren bewies der Australier sein Können und schaffte es in der zweiten Saisonhälfte im Sprint wie auch im Grand Prix mehrfach unter die Top 3 - ein Sieg im Katar-Sprint inklusive.

Entsprechend sind die Erwartungen an seine zweite Saison mit McLaren, die sich gegen der Saison 2023 zeitweise zum ersten Verfolger von Dominator Red Bull entwickelten.

Beim Formel-1-Wintertest in Bahrain teilt sich Piastri die Testtage mit seinem Teamkollegen Lando Norris. Der Australier fuhr den MCL60 jeweils am Vormittag. Nach Platz neun am Mittwoch belegte er am Donnerstag in der Gesamtabrechnung Rang zehn mit einer persönlichen Bestzeit von 1:32.328 Minuten.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als Piastri als Rookie in die Saison startete, sieht Teamchef Andrea Stella bereits deutliche Unterschiede: "Wenn ich das mit dem letzten Jahr in Bahrain vergleiche, haben viel mehr Selbstbewusstsein gesehen, wo das Limit des Autos ist, wo das Limit in Bezug auf ihn als Fahrer ist."

"Denn manchmal muss man als Rookie so viele Optionen in Bezug auf das Fahren erkunden, dass man sich nicht sicher ist, ob man selbst es ist, der anders fahren muss, oder ob es das Auto ist, das sich anders verhalten muss", erklärt Stella.

"Ich habe das Gefühl, dass er sich jetzt viel bewusster ist und viel schneller begreift, ob und auf welche Weise er sich anpassen muss oder ob es das Auto für ihn tun muss. Dieses Bewusstsein hat sich also definitiv verbessert. Ebenso die Schnelligkeit, mit der er sich entwickelt", lobt der McLaren-Teamchef.

"Schon am ersten Tag, als er einige kontinuierliche Runden drehte, machte es bei ihm Klick in Bezug auf die Performance. Er hat vieles verstanden und von da an nahm er diese Verbesserungen mit in den nächsten Lauf. Das geht also viel, viel schneller."

"Das ist also das Wichtigste, was mir aufgefallen ist", betont Stella und ergänzt: "Ich würde auch sagen, dass dieses Bewusstsein, auf das man sich aus fahrerischer Sicht stützt, auch in seiner Interaktion mit den Ingenieuren und dem Rest des Teams zu sehen ist. Er ist also ein viel reiferer Fahrer geworden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.