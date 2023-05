McLaren-Teamchef Stella: "Es ist ein echtes Spiel um Millimeter"

McLarens Bestreben, sich in diesem Jahr in der Formel 1 zurückzukämpfen, hängt davon ab, dass der MCL60 eine Reihe von Upgrades erhält. Seit der ersten Präsentation hat das Team offen zugegeben, dass die Ausgangsspezifikation nicht den Erwartungen entspricht und ein neuer Entwicklungsweg notwendig ist.

Die ersten Früchte dieser Arbeit zeigten sich beim Grand Prix von Aserbaidschan, als McLaren einen überarbeiteten Unterboden vorstellte, der, wenn man genau hinsah, einige alternative Lösungen an den Kanten der Bodenfläche aufwies.

Die Tatsache, dass sich die McLaren-Updates optisch nicht allzu sehr unterscheiden, aber einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie der Luftstrom durch das Auto geleitet wird, unterstreicht einen wichtigen Aspekt der aktuellen Generation von Bodeneffekt-Autos: Die kleinsten Details machen viel aus.

McLaren-Teamchef Andrea Stella, der 2023 von Andreas Seidl übernahm und über umfangreiche Erfahrungen als Ingenieur verfügt, sagt, dass das Bodendesign entscheidend für die Leistung der aktuellen Autos ist. Aber ein Großteil der Bemühungen, sie zu verbessern, beinhaltet Optimierungen, die man nicht sehen kann. Oder die Anpassungen sind so winzig, dass sie fast unmöglich zu erkennen sind.

"Bei dieser Generation von Autos ist vieles, was zur Leistung beiträgt, nicht zu sehen, sondern befindet sich unter dem Auto", erklärt er. "Das ist etwas ganz anderes als bei der vorherigen Generation von Autos. Wenn man jetzt unter das Auto schaut, sieht man Kanäle, die eine wichtige Rolle spielen."

"Man muss die grundlegenden Konzepte richtig hinbekommen, was wir zu Beginn der Saison nicht getan haben", gibt Stella zu. "Aber es ist auch ein Spiel mit Millimetern hier und da. Sie machen den Unterschied aus, wie stabil die Wirbel sind, wenn sie sich bewegen. Und auch für das Porpoising sind sie entscheidend."

"Für den richtigen Luftstrom kommt es jetzt darauf an, zu verstehen, auf welche übergeordneten Konzepte man sich bei der Entwicklung konzentrieren muss. Und dann ist es ein echtes Spiel um Millimeter, mit vielen Durchläufen in vielen Bereichen des Autos und des Unterbodens durch die Leute im Aerodynamikraum."

Entwicklung noch zeitintensiver geworden

Die Tatsache, dass bereits winzige Änderungen einen großen Einfluss darauf haben können, wie der Luftstrom mit dem Rest des Autos interagiert, bedeutet, dass sich auch die Planung für Upgrades an den Formel-1-Autos weiterentwickeln musste.

Während die Teams in der Vergangenheit viel Aufwand in große Posten wie neue Front- und Heckflügel oder Bargeboards gesteckt haben, um einen garantierten Gewinn an Abtrieb zu erzielen, müssen sie jetzt mehr Zeit darauf verwenden, die detaillierten Auswirkungen jeder kleinen Änderung zu verstehen.

Überarbeitungen können nicht mehr isoliert vorgenommen werden, da eine kleine Änderung an einem Element im vorderen Teil des Fahrzeugs dazu führen kann, dass weitere Verfeinerungen bis hin zum hinteren Teil des Diffusors erforderlich sind.

"Alles ist dreidimensional miteinander verbunden. Es ist schwierig, ein Detail zu finden, das für sich allein genommen funktioniert", weiß Stella. "Bei der vorherigen Autogeneration war es viel einfacher, da die Böden modular aufgebaut waren und man den vorderen Teil einfach nehmen und ihn im Werk umarbeiten konnte."

"Bei diesem Auto ist das schwierig. Es funktioniert aerodynamisch nicht so einfach. Es ist also eine etwas größere Herausforderung, was die Entwicklungsgeschwindigkeit angeht."

Stella sieht bessere Korrelation als vorher

Gleichzeitig erweist sich ein Faktor aber leichter zu handhaben, denn es scheint eine bessere Übereinstimmung zwischen dem zu geben, was das Auto laut Hersteller tun sollte, und dem, was tatsächlich auf der Strecke passiert. Stichwort Korrelation.

"Ich denke, dass diese Generation von Autos insgesamt besser korreliert ist, zumindest bei McLaren", sagt der McLaren-Teamchef. "Die Grenzen des Windkanals bei der vorherigen Generation von Autos waren sehr restriktiv, nicht nur für die Logistik, sondern auch für die aerodynamische Korrelation an sich."

"Bei diesen Autos passiert viel am Boden, wo die Korrelation insgesamt besser ist, warum auch immer. Bei der vorherigen Generation gab es viele Wirbel, die in der freien Luft flogen und von der Seite, zum Beispiel von den Bargeboards, erzeugt wurden. Daher war dieser Bereich für den Frontflügel immer ein wenig schwieriger."

"Aber der aktuelle Frontflügel arbeitet weiter weg vom Boden. Das macht es einfacher. Selbst beim Unterboden funktioniert die Korrelation aus irgendeinem Grund besser. Insgesamt denke ich, dass es mehr mit der Generation der Autos zu tun hat."

