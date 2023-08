McLaren über F1-Regeln: "Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille"

Beim Grand Prix von Belgien, dem letzten Formel-1-Rennen vor der Sommerpause, waren das Ergebnis und die Abstände im Feld ähnlich wie 2022. Bis auf einige sehenswerte Überholmanöver im Mittelfeld blieb das Rennen doch eher farblos.

Haben sich die Bodeneffekt-Autos von ihrem Ziel, das Feld enger zusammenzubringen und das Racing zu verbessern, in ihrem zweiten Jahr also wieder entfernt?

Viele Fahrer beklagten seit Saisonbeginn jedenfalls, dass das Überholen durch die aerodynamische Entwicklung der Autos wieder schwieriger geworden sei. Doch Andrea Stella meint: "Ich würde nicht von einem Versagen des Reglements sprechen."

Der McLaren-Teamchef sieht durchaus Fortschritte. "Wir haben bereits vergangenes Jahr mit dieser neuen Generation von Autos beobachtet, dass es definitiv einfacher ist, in den Kurven zu folgen. Einige Strecken, auf denen es sehr schwierig war zu überholen, wie zum Beispiel Ungarn, sind jetzt Strecken, auf denen man folgen kann."

"Man befindet sich also in diesem Kurvenkomplex, und wenn man dann aus der letzten Kurve herausfährt, ist man nahe genug am vorausfahrenden Auto und kann dank des DRS angreifen. Ich würde also sagen, dass dieser Aspekt des Rennsports durch die neue Generation von Autos sehr gefördert wurde", so Stella.

"Auf Strecken wie Spa oder Monza, wo man zum Überholen einen starken Windschatteneffekt braucht, hat man mit dieser Generation von Autos weniger, ich nenne es mal, Sog vom Vordermann. Auf dieser Art von Rennstrecke ist es also möglicherweise sogar etwas schwieriger geworden (zu überholen; Anm. d. R.)."

"Wenn man so will, sind das die zwei Seiten der gleichen Medaille", hält der McLaren-Teamchef fest. "Aber ich begrüße die Tatsache, dass wir den Autos jetzt leichter folgen können, als es mit der vorherigen Generation von Autos möglich war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.