McLaren überrascht: Gleich schnell wie Ferrari und Racing Point

Bei McLaren herrscht nach dem Formel-1-Auftakt 2020 große Zufriedenheit: Nicht nur dass man mit Platz drei einen Podestplatz eingefahren hat, die Performance in Spielberg hat auch gezeigt, dass man es im Rennen mit Ferrari und Racing Point aufnehmen kann - darüber herrschten nach dem Freitag noch ein paar Zweifel.

Doch im Rennen waren Lando Norris und Carlos Sanz stark unterwegs, und konnten dabei Racing Point besiegen und auf Augenhöhe mit Charles Leclerc fahren. "Das ist ermutigend", freut sich Teamchef Andreas Seidl bei 'Sky'. "Wir haben eine solide Grundlage für eine Runde und auch im Rennen."

Warum man gegenüber dem Freitag so einen Sprung machen konnte, gilt es noch herauszufinden, doch Seidl ist der Auffassung, dass sogar noch ein bisschen mehr drin ist. "Wir haben gute Entscheidungen getroffen und hatten auch eine operative Stärke, aber es gibt immer etwas besser zu machen. Das zeigt, dass wir noch Potenzial haben."

Seidl geht davon aus, dass man beim Steiermark-Grand-Prix noch einmal einen Schritt machen kann, vor allem weil am Sonntag das erste Rennen der Saison war und alles neu für das Team war - vom Auto bis zum Ablauf. "Aber das gilt natürlich für alle in der Boxengasse, von daher bin ich sicher, dass es auch die anderen nicht richtig hinbekommen haben und noch Potenzial besitzen", so der Deutsche.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.