McLaren unbesorgt vor möglichem Abgang von Lando Norris

McLaren hat volles Vertrauen in die langfristige Bindung von Lando Norris, obwohl er ein offensichtliches Ziel für andere Formel-1-Teams ist. Der Brite steht noch bis Ende 2025 unter Vertrag, nachdem er Anfang des Jahres einen neuen Kontrakt unterzeichnet hatte, der weder für Norris, noch für McLaren eine Ausstiegsklausel beinhaltet.

Der Weggang von McLaren-Teamchef Andreas Seidl zu Sauber hat jedoch bereits zu Andeutungen geführt, dass der Rennstall, wenn er sich für 2026 in Audi umbenennt, versuchen könnte, Norris anzulocken.

McLaren-CEO Zak Brown ist sich bewusst, dass Norris' Leistungen ihn für die Konkurrenten seines Teams attraktiv machen, aber er glaubt, dass das Team aus Woking genau das bieten kann, was nötig ist, um ihn an Bord zu halten.

Zak Brown: Werden Norris ein Siegerauto geben

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass McLaren Norris verlieren könnte, wenn das Team nicht genügend Fortschritte in der Startaufstellung macht, meint Brown: "Nein, denn ich bin überzeugt, dass wir ihm ein Siegerauto geben werden."

"Wir haben einen langfristigen Vertrag mit ihm und ich denke, er fühlt sich im Team sehr wohl. Abgesehen von dem Druck, den wir uns selbst machen, weil wir ihm nicht nur ein Siegerauto geben wollen, sondern auch uns ein Siegerauto. Ich denke also, dass wir eine Startbahn haben, um dorthin zu gelangen."

"Er kennt den Weg, auf dem wir uns befinden. Er wurde in diese Reise eingekauft, auf der wir uns befinden, und ich denke, es wäre zu früh, sich darüber Sorgen zu machen", so Brown, der zudem betont, dass Norris seit seiner Ankunft in der Formel 1 beeindruckt hat, wobei er sich bewusst ist, dass nicht alle Stars aus den Nachwuchskategorien später im Grand-Prix-Sport erfolgreich sind.

Brown: Das zeichnet Lando Norris aus

"Bei jedem Schritt auf seinem Weg gab er dir einen Grund zu glauben, dass er beim nächsten Schritt großartig sein würde", fügt Brown hinzu. "Aber wir haben schon Fahrer gesehen, die auf ihrem Weg großartig waren und dann, wenn sie an der Spitze angekommen sind, weiß man nicht, ob es an ihnen oder an der Situation lag: Jan Magnussen zum Beispiel, nicht wahr?"

"Er war in allem mega und hat dann in der Formel 1 nicht richtig funktioniert. Jos Verstappen war oft mega in allem, es hat in der Formel 1 aber auch nicht ganz funktioniert. Lando war mega in allem, aber bei ihm hat es in der Formel 1 funktioniert. Was mich am meisten freut, ist nicht nur die reine Pace, sondern auch, wie wenig Fehler er macht und wie stark seine Renntechnik ist."

"Schauen Sie sich Lando im ersten Jahr an. Er hatte die Pace, aber wahrscheinlich hatte er seine Ellbogen nicht genug ausgefahren. Und jetzt ist er fair, aber er ist ein harter Charakter, wenn man Rennen fährt."

Brown erwartet enges Teamduell mit Oscar Piastri

Brown rechnet auch damit, dass es zwischen Norris und seinem neuen Teamkollegen Oscar Piastri eng zugehen wird: "Ich denke, dass Lando einer der schnellsten Fahrer in der Startaufstellung ist und ich erwarte, dass Oscar nahe dran sein wird."

"Ich gehe davon aus, dass Oscar einige Gelegenheiten haben wird, ihn zu schlagen und andersherum. Und das ist doch genau das, was man will, oder? Es sind zwei Fahrer, die direkt nebeneinander stehen und die Reihenfolge umkehren."

