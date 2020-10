McLaren-Updates: Zwei Schritte zurück, einer nach vorne

Ein Update in zwei Schritte, aber der zweite war zu viel: So lässt sich beschreiben, was McLaren beim Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring erlebt hat. Denn dort setzte das britische Traditionsteam den zweiten Teil seiner technischen Neuerungen am MCL35 ein, aber ohne Happy-End. Carlos Sainz beklagte sich bitterlich über das veränderte Auto.

Deshalb macht McLaren nun einen Rückzieher und nimmt einige neue Teile wieder vom Fahrzeug. "Wir gehen das jetzt Schritt für Schritt an", sagt Technikchef James Key.

Das bedeutet: McLaren rüstet seine Fahrzeuge auf den Stand vor dem Eifel-Grand-Prix zurück, nur mit der neuen Frontpartie, die zuerst in Russland verwendet worden war. "Am Freitag diese Woche und am Freitag nächste Woche führen wir die neuen Teile dann erneut ein, um sie nochmals zu evaluieren", sagt Key. "Das ist der Plan."

Norris-Spezifikation als Grundlage in Portimao

Und im Gegensatz zum Nürburgring, wo Sainz und Lando Norris schließlich mit unterschiedlichen Ausbaustufen gefahren sind, will McLaren dieses Mal beide Fahrzeuge gleich bestücken.

Fotostrecke Liste Ferrari SF1000: Diffusor 1 / 26 Foto: Giorgio Piola Ferrari SF1000: Unterboden 2 / 26 Foto: Giorgio Piola Renault R.S.20: Frontflügel 3 / 26 Foto: Giorgio Piola Mercedes W11: Vorderrad-Aufhängung 4 / 26 Foto: Giorgio Piola Haas VF-20: Hinterrad-Bremse 5 / 26 Foto: Giorgio Piola Pirelli-Regenreifen 6 / 26 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Racing Point RP20: Frontflügel 7 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Renault R.S.20: Frontflügel 8 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Renault R.S.20: Windabweiser 9 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Heckflügel 10 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Luftleitbleche 11 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Windabweiser 12 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Unterboden 13 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Luftleitbleche 14 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Unterboden mit Sensoren 15 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Frontflügel 16 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Frontflügel 17 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Frontflügel 18 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Seitenkasten 19 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Heckflügel 20 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Windabweiser 21 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Auspuff 22 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Luftleitbleche 23 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Vorderrad-Aufhängung 24 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Vorderrad-Aufhängung 25 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Heckflügel 26 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Wir nehmen die Spezifikation, die Lando verwendet hat, als Basis her. Das beinhaltet die neue Nase, die absolut prima funktioniert, genau wie erwartet", meint Key. "Dieses Teil ist jetzt also ein Teil unserer normalen Spezifikation, weil wir zufrieden damit sind."

Key spricht allerdings auch davon, dass McLaren für Portimao "zusätzliche Updates" dabeihabe, die am Nürburgring noch nicht im Einsatz gewesen seien. "Auch diese Teile testen wir am Freitag [in Portimao]. Und mindestens eines dieser Teile könnte dann für den Rest der Veranstaltung am Auto bleiben." Weitere Details dazu nannte Key nicht.

Noch mehr Neuteile bei McLaren

Nur so viel: "Am Nürburgring hatten wir [aufgrund des Schlechtwetters am Freitag] nicht die Gelegenheit, die Teile zu testen. Das holen wir jetzt nach, und ein Teil nach dem anderen. Dann schauen wir uns das individuell an und überlegen, was wir schließlich zu unserem Paket zusammenfügen."

McLaren ist beim Eifel-Grand-Prix vom dritten auf den vierten Platz in der Formel-1-Konstrukteurswertung abgerutscht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.