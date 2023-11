McLaren verfolgt das Konzept hinter Red Bulls DRS-Dominanz

McLaren hat für den Grand Prix von Las Vegas einen überarbeiteten Heckflügel und Beam-Wing mitgebracht, um den Abtrieb und den DRS-Vorteil von Red Bull potenziell zu verringern.

Das in Woking ansässige Team hatte offen zugegeben, dass die aerodynamische Effizienz in diesem Jahr eine seiner Hauptschwächen war, was sich häufig in einem Mangel an Höchstgeschwindigkeit manifestierte. Genau das ist aber eine Stärke von Red Bull - vor allem wenn DRS im Einsatz ist.

Nachdem McLaren jedoch verstanden hatte, woher der DRS-Vorteil von Red Bull kommt - nämlich aus einer besseren Balance des Luftwiderstands zwischen dem Beam-Wing und dem Heckflügel im hinteren Teil des Autos - versuchte man ebenfalls, in diesem Bereich Verbesserungen zu erzielen.

Für das Rennen in Las Vegas hat McLaren einen der Schlüsselaspekte übernommen, der für den Vorsprung von Red Bull verantwortlich gemacht wird, nämlich die Verwendung eines einteiligen Beam-Wings.

Die Verwendung eines einteiligen Flügels in Kombination mit einem leistungsfähigeren Heckflügel bedeutet, dass der DRS-Effekt von Red Bull bei geöffnetem Flap viel größer ist als bei anderen Teams, die mit doppelten Beam-Wings fahren.

Die meisten Teams konnten ihren Beam-Wing jedoch nicht verkleinern, da dies zwar den Luftwiderstand verbessert, aber auch Abtrieb kostet, der zur Verbesserung der Stabilität des Hecks benötigt wird.

Der Schritt von McLaren deutet darauf hin, dass das Team zuversichtlich ist, auf den zweiten Beam-Wing verzichten zu können, ohne die Leistung des Autos oder das Vertrauen der Fahrer zu beeinträchtigen.

McLaren hat in Las Vegas nicht nur auf einen einteiligen Flügel umgestellt, sondern auch eine neu gestalteten Flap am Heckflügel eingeführt, die in Verbindung mit dem Beam-Wing zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit beiträgt.

McLaren-Teamchef Andrea Stella räumte Anfang des Jahres ein, dass Red Bull die Umstellung auf die Verbindung von Beam-Wing und Heckflügel schon seit einiger Zeit brillant praktiziert: "Sie scheinen dieses Konzept schon seit einiger Zeit zu verfolgen", sagte er auf die Frage, ob der Beam-Wing der Schlüssel zu Red Bulls DRS-Vorteil sei.

"Ich denke, sie haben einen gewissen Vorteil, weil sie viel Erfahrung in der Entwicklung dieser Art von Konfiguration haben. Ich denke, das hat sich mit der Zeit herauskristallisiert", sagte er. "Ich denke, alle Teams versuchen jetzt zu sehen, was sie aus der Entwicklung dieser Art von Lenkung herausholen können".

Auch bei Alpine gibt es Änderungen am Heckflügel Foto: Filip Cleeren

Alpine ist ein weiteres Team, das für Las Vegas Änderungen an seinem Beam-Wing vorgenommen hat: Eine Leiste wurde entfernt und das untere Profil des Heckflügels neu gestaltet, um den Luftwiderstand zu verringern.

Das Team aus Enstone änderte auch den Schnitt des inneren Frontflügelsegments, um eine bessere aerodynamische Balance mit der neuen Heckanordnung zu erreichen.

Um den Luftwiderstand zu verringern, wurden außerdem die oberen Flicks der hinteren Bremstrommel entfernt.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.