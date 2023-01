McLaren verkündet Präsentationstermin für neuen MCL37

Audio-Player laden

McLaren ist das neueste Team, das den Termin für die Vorstellung seines Formel-1-Autos im Jahr 2023 bestätigt und die Pläne am Freitag bekannt gegeben hat. McLaren wird sein neues Formel-1-Auto für die kommende Saison, das den Namen MCL37 tragen wird, am 13. Februar enthüllen - am selben Tag, an dem auch der neue Aston Martin vorgestellt wird.

In einem Beitrag in den sozialen Netwerken hat das Team zunächst einige Bilder von Mitarbeitern gezeigt, die am neuen McLaren-Boliden arbeiten, wobei im Hintergrund ein Klebezettel mit dem Datum 13.02. zu sehen war. "Die harte Arbeit macht keinen Halt, unser Anwärter für 2023 befindet sich in der Bauphase", schrieb das Team dazu.

"Habt ihr es gesehen?", postete McLaren kurze Zeit später. "Der Launch steht bevor. Wir sehen uns am 13. Februar, Team!"

McLaren vor Saison 2023 mit Umbruch

Die Vorstellung wird die erste offizielle Veranstaltung für McLarens überarbeitete Fahrerbesetzung für 2023 sein, bei der der Formel-2-Champion von 2021, Oscar Piastri, zu Lando Norris ins Team wechselt.

Piastri bekam gegen Ende des letzten Jahres seinen ersten Vorgeschmack auf die McLaren-Formel-1-Maschine, nachdem er aus seinem Vertrag mit Alpine entlassen wurde, nachdem er im Sommer im Mittelpunkt einer Vertragssaga gestanden hatte.

Piastri wird seine Rookie-Saison an der Seite von Norris verbringen, der in seiner fünften Formel-1-Kampagne auf ein beeindruckendes Jahr 2022 aufbauen möchte, in dem er den siebten Platz in der Gesamtwertung belegte. Norris war der einzige Fahrer außerhalb von Ferrari, Red Bull und Mercedes, der in der gesamten Saison auf dem Podium stand.

McLaren wird auch mit einem neuen Teamchef in die Saison 2023 gehen, nachdem Andreas Seidl das Team im Dezember verlassen hat. Seidl ist zur Sauber-Gruppe gewechselt, wo er nach dem Wechsel von Frederic Vasseur zu Ferrari die Funktion des CEO übernehmen wird.

Seidls Position wurde durch den ehemaligen Renndirektor von McLaren, Andrea Stella, besetzt, der vor der neuen Saison als Teamchef auftritt.

Mit Bildmaterial von McLaren.