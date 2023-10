McLaren verpflichtet Formel-3-Meister Gabriel Bortoleto

McLaren hat mit Gabriel Bortoleto den frischgebackenen Formel-3-Meister in sein neu gegründetes Juniorenprogramm aufgenommen. Der Formel-1-Rennstall hatte das Programm erst im April gegründet und sich jetzt mit Bortoleto das nächste Talent geschnappt, der trotz seines Formel-3-Titels bislang bei noch keinem Team unter Vertrag stand.

"Ich freue mich, Gabriel im McLaren-Driver-Development-Programm willkommen zu heißen", sagt Emanuele Pirro, der für das Nachwuchsprogramm verantwortlich ist. "Ich kenne ihn seit dem Beginn seiner Motorsportkarriere gut und er hat alles, was man auf und neben der Strecke braucht, um ein Star zu werden."

"Außerdem passt er sehr gut zu unserer Teamkultur bei McLaren", betont der Italiener weiter. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gabriel und darauf, ihn in seiner Motorsportkarriere zu unterstützen."

Der 18-jährige Bortoleto wurde in Sao Paulo geboren und hatte in diesem Jahr sein Debüt in der Formel 3 gegeben, nachdem er zuvor in der Italienischen Formel 4 und der Formula Regional an den Start gegangen war. Mit zwei Saisonsiegen in Bahrain und Australien holte er recht souverän den Titel und machte den Erfolg schon auf etwas kuriose Art im Qualifying von Monza klar.

Bislang wurde Bortoleto von A14, der Managementfirma von Fernando Alonso, betreut. Jetzt gehört er zu einem richtigen Formel-1-Team.

Der Brasilianer gewann für Trident zwei Saisonrennen Foto: Motorsport Images

"Ich freue mich sehr, am McLaren-Driver-Development-Programm teilzunehmen. Ich bin McLaren und Emanuele dankbar, dass sie mir diese Chance geben", sagt er. "Ich war bereits im MTC für eine Tour und um das Team zu treffen, was eine wirklich schöne Erfahrung war. Ich freue mich darauf, an der Seite eines großartigen Teams weiter an meiner Entwicklung zu arbeiten."

Neben Bortoleto gehören auch IndyCar-Fahrer Pato O'Ward, Reservefahrer Rio Hirakawa sowie Nachwuchspilot Ugo Ugochukwu zum Programm. Ursprünglich war auch IndyCar-Champion Alex Palou Teil des Teams, doch der Spanier gehört nach Vertragsstreitigkeiten und seinem Verbleib bei Ganassi nicht mehr dazu.

Zudem gibt McLaren bekannt, dass man sich eine Option auf Formel-4-Fahrer Brando Badoer, Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Luca Badoer, gesichert hat. Er wird im kommenden Jahr genau beobachtet und kann dann ebenfalls zum Entwicklungsprogramm dazustoßen.

Mit Bildmaterial von McLaren F1.