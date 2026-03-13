McLaren versteht Mercedes-Antrieb besser: Lando Norris auf P3
Fortschritt statt Frust: McLaren nähert sich in Shanghai dem Werksteam Mercedes an, kämpft aber noch um die volle Kontrolle über den komplexen Antrieb
Lando Norris errang P3 im Sprintqualifying
Foto: LAT Images
McLaren hat mit P3 von Lando Norris beim Sprint-Qualifying in Shanghai einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Teamchef Andrea Stella sieht klare Anzeichen dafür, dass man den Mercedes-Antriebsstrang zunehmend besser versteht und nutzt, auch wenn das Werksteam aus Brackley weiterhin außer Reichweite bleibt.
"Es gibt Anzeichen von Verbesserungen, besonders in der Art und Weise, wie wir die Antriebseinheit nutzen. Es gab weniger Variabilität im ersten Training, mehr Klarheit darüber, wie wir das System im Qualifying einsetzen", sagte Stella. Das schlug sich in besseren Rundenzeiten nieder und brachte Lando Norris auf P3.
Norris selbst zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, relativierte aber auch. "P3 ist das Beste, was wir gerade leisten können. Ich bin eigentlich ziemlich froh, beide Ferraris hinter mir gelassen zu haben, denn die schienen den ganzen Tag ziemlich stark zu sein", so der Brite.
Werksteam meistert das Management am besten
Er räumte ein, dass der Kurs in Shanghai die Komplexität des Antriebssystems etwas entschärft: "Die Strecke ist von der Antriebsseite her deutlich einfacher, deshalb rückt das Feld etwas zusammen."
Genau dieser Punkt ist der Kern der McLaren-Herausforderung in dieser Saison. Obwohl McLaren und Mercedes denselben Antriebsstrang verwenden, beherrscht das Werksteam das Zusammenspiel aus Energierückgewinnung, Boost-Deployment und Batteriemanagement bislang deutlich souveräner.
Die Kunst liegt darin, durch die nötige Stromproduktion auf den Geraden möglichst wenig Topspeed zu verlieren. Genau hier scheint das Werksteam momentan noch deutlich vor den Kundenteams zu liegen.
Wolff sieht Vorsprung schwinden
Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagierte gelassen auf die zuletzt durchgesickerte Unzufriedenheit seiner Kundenteams über die Nutzung des Antriebs. "Manche fischen sich einen Vorteil hinten rum heraus, andere über die Presse. Wir haben das mit den Kundenteams nochmal diskutiert, es wollte niemand irgendjemandem etwas bezichtigen", sagte Wolff.
Außerdem erkennt auch der Mercedes-Teamchef langsam Verbesseungen bei seinen Kunden: "Man sieht, heute sind sie viel näher dran." Zudem hätte Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) die stärkste Performance auf der Geraden gezeigt.
Stella betonte trotz des weiter bestehenden Rückstands, dass die Ausgangslage für den Sprint am Samstag positiv ist. Sowohl Oscar Piastri als auch Norris starteten von guten Positionen, beide wären "sehr gut gefahren". McLaren und Ferrari liefern sich damit den Kampf um die Rolle des stärksten Mercedes-Herausforderers, während das Werksteam vorerst in einer eigenen Liga fährt.
