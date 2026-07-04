McLaren-Video mit Norris und Piastri geht bei Fans viral

McLaren hat auf seinem offiziellen YouTube-Kanal ein neues Video mit seinen beiden Formel-1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri veröffentlicht, das in den sozialen Medien für zahlreiche positive Reaktionen gesorgt hat. In dem locker gehaltenen Clip gestalten die beiden Teamkollegen gemeinsam ein Scrapbook über die Geschichte des Rennstalls und blicken dabei mit viel Humor auf ihre bisherigen Karrieren zurück.

"Wir machen ein Scrapbook über die Geschichte von McLaren", erklärt Piastri zu Beginn des Videos, während Norris bereits damit beschäftigt ist, einen Eintrag zu verfassen. "Wie schreibt man McLaren?", scherzt der Brite. "MAC...", antwortet Piastri darauf augenzwinkernd.

Auch bei der Auswahl der Fotos nehmen sich die beiden gegenseitig auf die Schippe. Piastri erklärt, dass er Bilder von seinem ersten Grand Prix Sieg, seiner ersten Saison im Formelsport, seinem ersten Formel-1-Podium sowie von einem Moment ausgewählt habe, "als ich vom GOAT mit Champagner besprüht wurde". Norris entgegnet sofort: "Oh, du hast also ein Bild von mir ausgewählt?" Piastri antwortet trocken: "Nein." Wen genau er mit dem "Größten aller Zeiten" meint, verrät er allerdings nicht.

Humorvolle Sticheleien zwischen den Teamkollegen

Der humorvolle Schlagabtausch setzt sich wenig später fort. Auf die Frage nach seinem besten Teamkollegen in der Formel 1 antwortet Piastri: "Mein bester Teamkollege in der Formel 1." Norris erwidert lachend: "Ich bin der einzige Teamkollege, den du in der Formel 1 je hattest, du Trottel!" Piastri kontert prompt: "Also der Beste, weil es keine Alternative gibt."

Auf Reddit und anderen sozialen Netzwerken lobten zahlreiche Fans die lockere Atmosphäre zwischen den beiden McLaren Fahrern. "Landoscar für immer und ewig", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Es ist verrückt, dass sie nach all dem Drama immer noch so gut miteinander auskommen und miteinander scherzen können. Gute Typen!"

Fans feiern die Dynamik des McLaren Duos

Auch Piastris trockener Humor kommt bei den Fans gut an. "Ich liebe ihn und seinen permanent neutralen Gemütszustand", schreibt ein Nutzer. Ein anderer vergleicht den Australier mit der Serienfigur Michael Scott aus "The Office". Auch Norris erhielt viel Zuspruch. Mehrere Fans bezeichnen beide Fahrer als "einfach sympathisch" und lobten die positive Stimmung innerhalb des Teams.

Das Video unterstreicht einmal mehr die entspannte Beziehung zwischen Norris und Piastri, die trotz der sportlichen Rivalität auf und neben der Strecke offenbar weiterhin von gegenseitigem Respekt und einer guten Portion Humor geprägt ist.