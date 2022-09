McLaren: Wegen Piastri immer "offen und transparent" zu Ricciardo gewesen

Audio-Player laden

Als Daniel Ricciardo am 13. Juli seinen Twitter-Post absetzte, in dem er seine Zukunft bei McLaren und in der Formel 1 noch einmal unterstrich, war der Vertrag mit seinem Nachfolger Oscar Piastri längst unterschrieben. Aus der Entscheidung des Contract Recognition Board geht hervor, dass Piastri seine Unterschrift bereits am 4. Juli gesetzt hatte.

Trotzdem betont Teamchef Andreas Seidl, dass man vollkommen offen mit Ricciardo umgegangen sei und ihn auch immer über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten habe. "Wir hatten die ganze Zeit einen offenen und transparenten Dialog darüber, wo wir beide stehen", stelle er klar. "Und deshalb gibt es in dieser Hinsicht kein Problem."

Ricciardo hatte am 13. Juli auf Twitter geschrieben: "Ich bin bis Ende nächsten Jahres an McLaren gebunden und werde den Sport nicht verlassen." Am Ende der Sommerpause wurde jedoch die gegenseitige Trennung zum Saisonende verkündet.

Ricciardo selbst sagt gegenüber 'Sky', dass er bis heute nichts davon gewusst habe, dass Piastri am 4. Juli seinen Vertrag unterschrieben habe: "Das ist das erste Mal, dass ich davon höre", sagt er darauf angesprochen. "Ich weiß nichts über Zeitpläne und dies und das und was das Team bespricht."

Der Australier gibt aber zu, dass er und das Team schon vor diesem Datum darüber gesprochen haben, wie man sich verbessern und eine bessere Zukunft mit dem Team haben könnte. "Ich wusste, dass da Gespräche laufen würden", sagt er. "Aber wie sie Oscar vorbereiten und an welchem Tag sie dies und jenes besprochen haben, ist nicht mein Business."

"Und wenn das der Fall ist, dann ist es so. Das ist nicht meine Entscheidung."

