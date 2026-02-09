McLaren zwischen Dominanz und Neuanfang: Weiter Maß der Dinge?

Die Formel 1 war oft von Dynastien geprägt. Sobald ein Team den Schlüssel zu einem neuen Reglementzyklus gefunden hat, bleibt es meist mehrere Jahre an der Spitze, bis andere aufholen oder die Regeln erneut angepasst werden - siehe Schumachers Ferrari, Vettels Red Bull oder Hamiltons Mercedes.

Das schmälert keineswegs, wie beeindruckend diese Erfolgsserien waren, genauso wenig wie McLarens anhaltende Dominanz im Jahr 2025, als das Team bereits im September in Singapur seinen zweiten Konstrukteurstitel in Folge perfekt machte und damit eindrucksvoll seine Rückkehr an die absolute Spitze bestätigte.

Doch McLarens größte Herausforderung beginnt jetzt. Kann die Mannschaft aus Woking die Dominanz den größten Reglement-Umbruch seit Jahrzehnten überstehen?

Teamchef Stella: "Werden nicht bei null anfangen"

Da Chassis, Aerodynamik und Antriebseinheit praktisch von Grund auf neu entwickelt werden, scheint es, als ließen sich nur wenige einzelne Stärken direkt übertragen. Doch die grundlegenden Philosophien und Arbeitsmethoden, die McLaren zu einer Siegermaschine gemacht haben, bestehen auch weiterhin.

Im exklusiven Gespräch mit Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, erklärte McLaren-Teamchef Andrea Stella im Verlauf der Saison 2025, dass sein Team nicht bei null anfangen werde: "Es gibt ein paar Dinge, die unabhängig vom technischen Reglement übertragbar sind", sagte der Italiener.

"Zum einen die technischen Grundlagen, wie wir aerodynamische Effizienz, das Zusammenspiel mit den Reifen und eine effiziente Kühlung verfolgen. Das ist universell."

"Und zum anderen gibt es einen Teil des Know-hows, der auf die Arbeit für 2026 übertragbar ist, und einen Teil, den man neu entwickeln muss, der also nicht übertragbar ist. Aber bestimmte Aspekte der Methodik oder wie man dieses Wissen erarbeitet, lassen sich übertragen", fasste der Teamchef zusammen.

"Von den grundlegenden Gründen, warum wir jetzt in dieser starken Position sind, ist also ein großer Teil übertragbar. Ein gewisser Anteil geht jedoch verloren, und das könnte ein Bereich sein, in dem sich das Feld angleicht, egal, wo die Teams 2025 standen."

Trotz aller Veränderungen zwischen 2025 und 2026 bleibt McLaren immerhin bei seinem Motorenpartner Mercedes, der beim Shakedown in Barcelona bislang den besten Eindruck hinterließ und von Beginn an zuverlässig wirkte.

Zusätzlich wird McLaren durch Will Courtenay verstärkt, der von Red Bull kommt. Er wurde bereits 2024 als neuer Sportdirektor verpflichtet und steigt nun endlich zu.

Eine spannende Fahrerdynamik aufrechterhalten

Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist McLarens starkes Fahrerduo aus dem amtierenden Weltmeister Lando Norris und dem Drittplatzierten der Saison 2025, Oscar Piastri. Norris ist ein Weltmeister mit Ecken und Kanten, der eigene Selbstzweifel und technische Schwierigkeiten überwand, um seinen ersten Titel zu gewinnen.

Lange sah es so aus, als würde die Krone an Piastri gehen, bis der Australier eine schwierige Phase erlebte und schließlich hinter Norris und Max Verstappen auf Rang drei zurückfiel.

Sollte McLaren weiterhin an der Spitze mitkämpfen, wird es interessant sein zu beobachten, wie sich die teaminterne Dynamik zwischen Norris und Piastri in Woking entwickelt. Kann Norris' neu gewonnenes Selbstvertrauen ihn zu noch größeren Leistungen tragen oder wird Piastri seine letzten Schwächen ausmerzen?

So oder so hat McLaren angekündigt, seine teaminterne Politik zu "vereinfachen", während man weiterhin am Credo der Gleichbehandlung der Fahrer festhält. Die größte Hürde hat McLaren bereits genommen, indem es der Welt bewiesen hat, dass zwei klare Nummer-1-Fahrer im selben Team funktionieren können.

Ganz ohne Probleme verlief das jedoch nicht, wie Piastri betonte: "Wir haben uns letztes Jahr an manchen Punkten wahrscheinlich selbst unnötige Kopfschmerzen bereitet. Als Grundprinzip bringt das viele Vorteile mit sich. Es geht jetzt darum: Wie verfeinern wir das so, dass nur noch die positiven Aspekte bleiben?"

"Es wird dieses Jahr sicher einige Anpassungen geben, aber ich denke, es ist ziemlich klar, dass wir weiterhin so viel wie möglich als Team Rennen fahren wollen", so Piastri.