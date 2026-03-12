Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

Formel 1
Shanghai
Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

MotoGP-Rookie Diogo Moreira dankbar für Hilfe von Marc und Alex Marquez

MotoGP
Buriram
MotoGP-Rookie Diogo Moreira dankbar für Hilfe von Marc und Alex Marquez

Liam Lawson: War sicher, dass Colapinto mich rammen würde!

Formel 1
Melbourne
Liam Lawson: War sicher, dass Colapinto mich rammen würde!

"Fortschritte gefunden": Warum Honda für das China-Rennen zuversichtlich ist

Formel 1
Shanghai
"Fortschritte gefunden": Warum Honda für das China-Rennen zuversichtlich ist

Kein Start von Hülkenberg in Australien: Hat Audi das Problem gefunden?

Formel 1
Melbourne
Kein Start von Hülkenberg in Australien: Hat Audi das Problem gefunden?

Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

Formel 1
Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

Meinung: Ist die Formel 1 mit der Komplexität der Regeln zu weit gegangen?

Formel 1
Meinung: Ist die Formel 1 mit der Komplexität der Regeln zu weit gegangen?

Cadillac-Boss verrät: Andretti hatte Investoren, die nicht echt waren

Formel 1
Cadillac-Boss verrät: Andretti hatte Investoren, die nicht echt waren
Formel 1

Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem wünscht sich seit Jahren einen Hersteller aus China: Ein Bericht bringt nun die chinesische Marke BYD ins Gespräch

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Veröffentlicht:
Medienbericht: Autohersteller BYD erwägt Formel-1-Einstieg

Fotomontage: BYD-Logo über einer Formel-1-Startsequenz 2026

Foto: circuitpics.de/Fotomontage circuitpics.de/Fotomontage

Der chinesische Autohersteller BYD denkt über einen Formel-1-Einstieg nach. Das berichtet das Business-Magazin Bloomberg und beruft sich auf Insider-Aussagen.

Die Formel 1 ist allerdings nur eine Möglichkeit: Laut Bloomberg evaluiert BYD, welche Motorsport-Rennserie am besten geeignet ist, seine Markenbekanntheit international zu steigern. Demnach könnte auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zum Thema werden.

Weit gediehen sind die BYD-Pläne jedoch bislang nicht: Bloomberg zufolge ist noch keine Entscheidung gefallen - auch nicht dazu, ob BYD ein neues Team gründen oder ein bestehendes Team übernehmen würde. Klar sei nur: Interesse bestehe, wenngleich BYD sich auf Nachfrage bisher nicht zu seinen Motorsport-Ambitionen geäußert hat.

FIA-Präsident würde China-Hersteller begrüßen

Laut FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem beruht das Interesse auf Gegenseitigkeit. Bin Sulayem sagte bereits im Frühjahr 2025 im Gespräch mit Le Figaro: "Ich träume schon seit zwei Jahren davon, dass die großen Länder in der Formel 1 vertreten sind. Die USA kommen mit General Motors. Der nächste Schritt wäre, einen Hersteller aus China zu haben."

Das 2003 gegründete BYD zählt zu den weltgrößten Autoherstellern und punktet vor allem in den Segmenten Elektro- und Hybridautos. Bereits Ende 2023 stellte die Marke mehr Elektroautos her als der US-Hersteller Tesla und übertraf den Konkurrenten im Gesamtjahr 2025 auch bei den ausgelieferten Fahrzeugen.

Ebenfalls 2025 sorgte BYD mit seiner Tochtermarke Yangwang für Aufsehen, als es das Modell U9 zu einem Hochgeschwindigkeitstest antreten ließ. Das Elektroauto stellte auf der deutschen Teststrecke bei Papenburg einen Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos auf und erreichte dabei 472,41 km/h.

Bislang hat China nur einen Formel-1-Stammfahrer hervorgebracht: Guanyu Zhou fuhr von 2022 bis 2024 für Alfa Romeo/Sauber (heute: Audi). In 68 Rennen erreichte er sechsmal die Top 10 mit einer persönlichen Bestleistung von Platz acht beim Grand Prix von Kanada 2022.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Meinung: Ist die Formel 1 mit der Komplexität der Regeln zu weit gegangen?
Nächster Artikel Kein Start von Hülkenberg in Australien: Hat Audi das Problem gefunden?
Mehr von
Stefan Ehlen

Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Shanghai

Formel 1
Formel 1
Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Shanghai

Fahrernoten Melbourne: Podestplatz für Arvid Lindblad beim Formel-1-Debüt

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Fahrernoten Melbourne: Podestplatz für Arvid Lindblad beim Formel-1-Debüt

Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai
Mehr von
Mohammed bin Sulayem

FIA-Präsident im Amt bestätigt - doch es gibt einen Haken

Formel 1
Formel 1
FIA-Präsident im Amt bestätigt - doch es gibt einen Haken

Mayer zieht FIA-Kandidatur zurück - und spricht von Manipulation

Formel 1
Formel 1
Mayer zieht FIA-Kandidatur zurück - und spricht von Manipulation

FIA ändert F1-Reglement 2026: Neue Freiheiten für Motorenhersteller

Formel 1
Formel 1
FIA ändert F1-Reglement 2026: Neue Freiheiten für Motorenhersteller

Aktuelle News

Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

Formel 1
Shanghai
Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?

MotoGP-Rookie Diogo Moreira dankbar für Hilfe von Marc und Alex Marquez

MotoGP
Buriram
MotoGP-Rookie Diogo Moreira dankbar für Hilfe von Marc und Alex Marquez

Liam Lawson: War sicher, dass Colapinto mich rammen würde!

Formel 1
Melbourne
Liam Lawson: War sicher, dass Colapinto mich rammen würde!

"Fortschritte gefunden": Warum Honda für das China-Rennen zuversichtlich ist

Formel 1
Shanghai
"Fortschritte gefunden": Warum Honda für das China-Rennen zuversichtlich ist