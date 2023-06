Medienbericht: Mick Schumacher testet erstmals den Mercedes W14

Im Simulator saß er bereits, nun wird Mick Schumacher auch erstmals den echten Mercedes W14 pilotieren dürfen. 'Bild' berichtet, dass der Deutsche beim Pirelli-Reifentest im Barcelona in der kommenden Woche am Steuer des Formel-1-Autos sitzen soll.

Mercedes und Ferrari werden nach dem Spanien-Grand-Prix an gleicher Stelle einen zweitägigen Test für Pirelli absolvieren. In dem Bericht heißt es, dass Schumacher am Mittwoch (7. Juni) einen kompletten Tag lang die neuen Reifen für 2024 testen soll.

Bereits zuvor soll am Dienstag Stammpilot George Russell im Auto sitzen. Für Schumacher wird es der erste Einsatz in einem Formel-1-Auto seit dem Saisonfinale 2022 in Abu Dhabi sein, als er sein letztes Rennen für Haas bestritt.

Beim US-Team hatte der Deutsche nach zwei Saisons keinen neuen Vertrag mehr erhalten und wurde für 2023 durch Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. Daraufhin heuerte er als Ersatzpilot bei Mercedes an, mittelfristig will er aber wieder in der Startaufstellung stehen.

"Er würde das auch verdienen. Aber die Situation für 2024 ist so ungünstig", erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in diesem Zusammenhang jüngst bei 'Sky'. Er hoffe darauf, dass für Schumacher 2025 "wieder ein paar Türen" aufgehen.

Noch kritischer sieht Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone die Situation. Gegenüber 'RTL' sagte er zuletzt: "Er muss diesen Traum vergessen." Schumacher solle lieber "darüber nachdenken, was die Alternative [zu einem Formel-1-Cockpit] ist."

Das interne WM-Duell gegen Rückkehrer Kevin Magnussen verlor er mit 12:25 Punkten, dazu lieferte der Däne die größeren Highlights wie seine Poleposition in Brasilien. Auch bei einem anderen Team kam Schumacher daraufhin für 2023 nicht mehr unter.

Nun bekommt er zumindest bei einem Test endlich wieder die Gelegenheit, ein echtes Formel-1-Auto zu fahren.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.