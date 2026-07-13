Medienberichte: Christian Horner zu Aston Martin?

Kehrt der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner nach einem Jahr Pause in die Formel 1 zurück? Spekulationen über ein solches Comeback gab es in der jüngeren Vergangenheit zuhauf. Nun bringt die britische Daily Mail eine neue Möglichkeit ins Spiel: Aston Martin soll Horner ein konkretes Angebot gemacht haben.

Eine Bestätigung dazu steht bislang jedoch aus: Horner hat sich genauso wenig geäußert wie Aston Martin. Das Team erklärte lediglich, man kommentiere Spekulationen grundsätzlich nicht - ein Standardsatz, der weder bejaht noch verneint.

Dabei ist das Thema nicht neu: Bereits im Herbst 2025 wurde in der Formel 1 über einen möglichen Horner-Wechsel zu Aston Martin diskutiert. Der damalige Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell wehrte in der Pressekonferenz von Singapur zwar alle Fragen dazu ab, blieb in seinen Äußerungen jedoch vage. Wenig später war Cowell seinen Job los, wurde als Teamchef aber nicht durch Horner, sondern durch Adrian Newey ersetzt.

Auch anderswo blieb Horner bislang außen vor: Weder holte ihn Ferrari als Teamchef nach Maranello noch stieg er als Teamchef und Investor bei Alpine ein. Sondierungsgespräche mit dem chinesischen Hersteller BYD über einen möglichen Formel-1-Einstieg führten für ihn bisher ebenfalls zu keinem Ergebnis.

Immerhin zeigte sich Horner beim Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone erstmals seit seinem Red-Bull-Aus wieder im Formel-1-Fahrerlager. Und er betonte wiederholt, er habe noch nicht abgeschlossen mit der Motorsport-"Königsklasse".

Warum Aston Martin jemanden wie Horner braucht

Weshalb gerade Aston Martin jemanden wie Horner brauchen könnte, liegt auf der Hand: Das Formel-1-Team fährt seinen eigenen Ansprüchen deutlich hinterher: Statt unter dem zur Saison 2026 eingeführten neuen Technischen Reglement um Podestplätze zu kämpfen, wird Aston Martin derzeit sogar von Neueinsteiger Cadillac abgehängt.

Horner wiederum weiß, was es braucht, um langfristig Erfolg zu haben in der Formel 1: Als Teamchef leitete er den Aufbau des Red-Bull-Rennstalls und führte ihn mit Sebastian Vettel und Max Verstappen in zwei Phasen zu jeweils vier WM-Titeln in Folge. Nach fast genau 20 Jahren bei Red Bull musste Horner aber im Sommer 2025 gehen.