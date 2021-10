Medienberichte: Davide Brivio bei Alpine schon wieder vor dem Abschied?

Viele Formel-1-Fans waren überrascht, als Alpine zu Beginn des Jahres die Verpflichtung von Davide Brivio bekanntgab. Der Italiener hatte sich zuvor in der MotoGP einen Namen gemacht und wechselte dort von Weltmeister Suzuki in die Königsklasse auf vier Rädern. Nun könnte er schon wieder vor dem Abschied stehen.

Die italienischen Motorradspezialisten von 'Moto.it' berichten, dass Brivio nach nicht einmal einem Jahr zurück zu seinem alten Arbeitgeber in die MotoGP wechseln könnte. Der Italiener befinde sich bereits in Verhandlungen mit Suzuki. Deadline sei das übernächste Wochenende, wenn die MotoGP in Misano gastiert.

Bei Alpine bildet Brivio in seiner Funktion als Rennleiter in diesem Jahr eine Doppelspitze mit Marcin Budkowski (Geschäftsführender Direktor), wobei Letzterer in der Öffentlichkeit deutlich präsenter als Brivio ist. Die beiden hatten Cyril Abiteboul als Teamchef zur neuen Saison abgelöst und unterstehen Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi.

Möglich, dass sich die Struktur bei Alpine demnächst schon wieder ändern wird.

