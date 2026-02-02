Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
Formel 1

Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian

Ein diskretes Treffen in England rückt Lewis Hamilton und Kim Kardashian ins Rampenlicht - trotz völliger Funkstille in den sozialen Netzwerken

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Lewis Hamilton: Geheimes Date mit Kim Kardashian im Luxushotel

Fotomontage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Foto: Getty Getty

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton soll sich am Wochenende in England auf ein geheimes Date mit US-Medienstar Kim Kardashian getroffen haben. Das berichtet das englische Boulevard-Blatt The Sun unter Berufung auf mehrere Augenzeugen. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liegt nicht vor.

Kardashian soll eigens für das Treffen mit Hamilton aus den USA eingeflogen sein. Hamilton wiederum hatte eine kurze Anreise: Er traf aus London kommend mit dem Hubschrauber ein.

Beide reisten vom lokalen Flughafen nahe Oxford separat weiter zum exklusiven "Estelle Manor", einem Luxushotel unweit der berühmten Universitätsstadt. Kostenpunkt pro Übernachtung im Doppelzimmer an einem Wochenende: rund 1.000 Euro und mehr.

Laut The Sun haben Hamilton und Kardashian vor Ort jedoch nicht nur ein Zimmer geteilt, sondern den großzügigen Spa-Bereich komplett für sich gemietet. Es folgte ein Abendessen zu zweit in einem separaten Speisezimmer - abgeschirmt von den weiteren Gästen. Am Folgetag reisten Hamilton und Kardashian gegen 11 Uhr gemeinsam ab.

Kein Wort in den sozialen Netzwerken

Die beiden Promis bringen es zusammen auf rund 400 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram, haben dort jedoch bislang keinerlei Andeutungen zu ihrem Treffen in England gemacht - und ob sich daraus mehr als eine Freundschaft entwickelt. Denn Hamilton und Kardashian kennen sich bereits seit über einem Jahrzehnt und verbrachten den vergangenen Jahreswechsel auf derselben Party in den USA.

Hamilton war von 2007 bis 2015 mit der "Pussycat-Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger zusammen - seine einzige langjährige Beziehung, die öffentlich bekannt wurde. Die vier Jahre ältere Kardashian war bereits dreimal verheiratet und hat vier Kinder mit dem US-Rapper Kanye West, von dem sie sich 2022 scheiden ließ.

Kimberly Noel "Kim" Kardashian ist eine US-amerikanische Medienpersönlichkeit, Unternehmerin und Reality-TV-Star. Sie wurde 2007 mit der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt, aus der zahlreiche Ableger und riesige Reichweiten in sozialen Medien entstanden. Sie baute erfolgreiche Kosmetik- und Bekleidungsmarken auf und zählt heute zu den einflussreichsten Lifestyle-Unternehmerinnen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Ein Fehler, viele Erkenntnisse: Isack Hadjars Analyse nach dem Crash
Mehr von
Stefan Ehlen

Vier Testtage, viele Baustellen: So ordnet Cadillac den Shakedown ein

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Vier Testtage, viele Baustellen: So ordnet Cadillac den Shakedown ein

Wenig Kilometer: Das "lästige" Problem bei McLaren

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Wenig Kilometer: Das "lästige" Problem bei McLaren

Warum die "Test-Weltmeister" selten Weltmeister werden

Formel 1
Formel 1
Warum die "Test-Weltmeister" selten Weltmeister werden
Mehr von
Lewis Hamilton

Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Lange Checkliste "im Zeitplan": Ferrari sieht sich bislang gut aufgestellt

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Lange Checkliste "im Zeitplan": Ferrari sieht sich bislang gut aufgestellt

Das erste Ferrari-Fazit von Lewis Hamilton: Warum 2026 alles anders ist

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Das erste Ferrari-Fazit von Lewis Hamilton: Warum 2026 alles anders ist

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen