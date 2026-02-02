Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton soll sich am Wochenende in England auf ein geheimes Date mit US-Medienstar Kim Kardashian getroffen haben. Das berichtet das englische Boulevard-Blatt The Sun unter Berufung auf mehrere Augenzeugen. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liegt nicht vor.

Kardashian soll eigens für das Treffen mit Hamilton aus den USA eingeflogen sein. Hamilton wiederum hatte eine kurze Anreise: Er traf aus London kommend mit dem Hubschrauber ein.

Beide reisten vom lokalen Flughafen nahe Oxford separat weiter zum exklusiven "Estelle Manor", einem Luxushotel unweit der berühmten Universitätsstadt. Kostenpunkt pro Übernachtung im Doppelzimmer an einem Wochenende: rund 1.000 Euro und mehr.

Laut The Sun haben Hamilton und Kardashian vor Ort jedoch nicht nur ein Zimmer geteilt, sondern den großzügigen Spa-Bereich komplett für sich gemietet. Es folgte ein Abendessen zu zweit in einem separaten Speisezimmer - abgeschirmt von den weiteren Gästen. Am Folgetag reisten Hamilton und Kardashian gegen 11 Uhr gemeinsam ab.

Kein Wort in den sozialen Netzwerken

Die beiden Promis bringen es zusammen auf rund 400 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram, haben dort jedoch bislang keinerlei Andeutungen zu ihrem Treffen in England gemacht - und ob sich daraus mehr als eine Freundschaft entwickelt. Denn Hamilton und Kardashian kennen sich bereits seit über einem Jahrzehnt und verbrachten den vergangenen Jahreswechsel auf derselben Party in den USA.

Hamilton war von 2007 bis 2015 mit der "Pussycat-Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger zusammen - seine einzige langjährige Beziehung, die öffentlich bekannt wurde. Die vier Jahre ältere Kardashian war bereits dreimal verheiratet und hat vier Kinder mit dem US-Rapper Kanye West, von dem sie sich 2022 scheiden ließ.

Kimberly Noel "Kim" Kardashian ist eine US-amerikanische Medienpersönlichkeit, Unternehmerin und Reality-TV-Star. Sie wurde 2007 mit der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt, aus der zahlreiche Ableger und riesige Reichweiten in sozialen Medien entstanden. Sie baute erfolgreiche Kosmetik- und Bekleidungsmarken auf und zählt heute zu den einflussreichsten Lifestyle-Unternehmerinnen.