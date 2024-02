Mehr Leistung: Aston Martin stellt neues Safety-Car für die Formel-1-Saison 2024 vor

Mercedes und Aston Martin sind die Hersteller, die das Safety-Car in der Formel 1 stellen, und beide Marken werden die Rennen in der Saison 2024 wieder unter sich aufteilen. Während Mercedes auf den bewährten 720 Pferdestärken AMG-GT-Black-Series setzt, wird Aston Martin eine neue Version seiner Vantage-F1-Edition an die Strecken bringen. Das neue Auto leistet 656 Pferdestärken.

Das bisherige Aston-Martin-Modell hat fast 200 Pferdestärken weniger Leistung als der Mercedes, erzeugt weniger Abtrieb und ist 45 kg schwerer. Angesichts des daraus resultierenden Unterschieds in der Rundenzeit - der Mercedes ist schätzungsweise fünf Sekunden schneller - bezeichnete Max Verstappen den Vantage als "Schildkröte", weil er nicht schnell genug fährt, um den Fahrern die Chance zu geben, die Reifentemperatur zu halten.

Außerdem sei das Auto laut Verstappen in Australien 2022 auf der Gegengerade "nur" 140 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, obwohl es in diesem Bereich keine Gefahr gegeben habe. "Sicherlich ist das Mercedes Safety-Car wegen der zusätzlichen Aero schneller, denn dieser Aston Martin ist wirklich langsam", so der Red-Bull-Pilot. "Er braucht definitiv mehr Grip, denn unsere Reifen waren eiskalt."

Aston wird deshalb in dieser Saison ein neues Safety-Car einführen, da der Vantage im Rahmen eines Facelifts stark überarbeitet wurde. Neben einer überarbeiteten Karosserie und einem neuen Kühlergrill wurde die Leistung des von AMG gelieferten 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 dank größerer Turbolader, besserer Kühlung und neuer Nockenwellen um 150 Pferdestärken auf 656 PS gesteigert.

Der neue Vantage wurde vor dem ersten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain mit einem Heckflügel und einer dunkelgrünen und schwarzen Tarnbemalung gesichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Vantage beim Grand Prix von Saudi-Arabien 2024, dem zweiten Rennen der Saison, zum Einsatz kommen wird.

Aston Martin und das Vantage-Safety-Car tragen ein Branding von Aramco, der staatlichen saudischen Ölgesellschaft. Der neue Vantage, sein GT3-Pendant und der AMR24-F1-Bolide wurden am 12. Februar vorgestellt. Aston Martin stellt auch das Formel-1-Medical-Car zur Verfügung, das 2023 vom Standard-Sportwagen DBX zum Modell 707 aufgerüstet wurde, das in Anlehnung an seine Leistung benannt wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.