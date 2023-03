Mehr Power: Das ist das neue Medical-Car der Formel 1

Audio-Player laden

Aston Martin wird in der Saison 2023 den schnellsten SUV der Welt als neues Medical-Car in der Formel 1 einsetzen. Der DBX707 ersetzt das ursprüngliche DBX-Modell, das in den Jahren 2021 und 2022 zum Einsatz kam.

Der Nachfolger stellt eine deutliche Leistungssteigerung dar, mit offensichtlichen Vorteilen in Bezug auf die Reaktionszeit und die Fähigkeit der Crew, einen Unfallort zu erreichen.

Aston Martin teilt sich den FIA-Vertrag über die Lieferung von Medical- und Safety-Car mit Mercedes. Dabei war es in den vergangenen zwei Jahren kein Geheimnis, dass der ursprüngliche DBX auf einer Rennstrecke nicht so schnell war wie sein Mercedes-Pendant - derzeit das AMG GT 63 S 4MATIC+ Modell.

Das hat sich nun geändert. Der DBX707, der im vergangenen Jahr auf dem heiß umkämpften Markt der Luxus-SUVs eingeführt wurde, schafft den Spurt von 0 auf 100 km/h offiziell in 3,1 Sekunden, verglichen mit 3,9 Sekunden beim Vorgängermodell.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h liegt er vor Konkurrenten seiner Klasse wie dem Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue, Bentley Bentayga und Maserati Levante Trofeo und darf sich als schnellster SUV der Welt bezeichnen.

Von Alan van der Merwe mitentwickelt

Das neue Modell wird von einer 697 PS starken Version des von AMG stammenden Vierliter-V8-Motors angetrieben. Zum Vergleich: Die Vorgängerversion kam auf 542 PS, das Mercedes-Äquivalent hat 649 PS. Der aufgerüstete Motor verfügt über eine verbesserte Software, neue Turbos und ein neues Ansaugsystem.

Äußerlich zeichnet sich der DBX707 durch einen überarbeiteten Spoiler und eine aggressive neue Diffusor-Anordnung am Heck aus. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt der Wagen über mehr Karbonteile, darunter auch die Antriebswelle.

Die Medical-Car-Version wurde mit Hilfe des Aston-Martin-Rennfahrers Darren Turner sowie des langjährigen Medical-Car-Piloten Alan van der Merwe entwickelt. Letzterer half vergangene Woche in Bahrain bei der Feinabstimmung des Fahrzeugs.

Aston Martin: "Perfektes Auto für diese Rolle"

Es entspricht im Wesentlichen dem Serienmodell für die Straße, abgesehen von einigen Anpassungen an der Aufhängung, einem anderen Auspuff und den für die Aufgabe erforderlichen Modifikationen wie Schalensitze, Überrollkäfig, LED-Dachbalken und einer Sicherheitsausrüstung im Kofferraum mit Feuerlöschern.

Das Safety-Car und das Medical-Car aus dem Hause Aston Martin Foto: Aston Martin

Wie üblich hat Aston Martin der FIA zwei Medical Cars zur Verfügung gestellt, von denen eines in Reserve gehalten wird. Es gibt drei Safety-Cars, die abwechselnd eingesetzt werden, wobei immer zwei bei jeder Veranstaltung bereitstehen.

"Der DBX707 ist das perfekte Fahrzeug für die wichtige Rolle als offizielles FIA-Medical-Car der Formel 1", sagt Roberto Fedeli, technischer Leiter von Aston Martin.

"Er bietet die Leistung und Schlagkraft, die für die größten Rennstrecken der Welt erforderlich sind, sowie die Flexibilität und den Platz, den die Offiziellen und Mediziner des Sports benötigen. Da die Augen der Welt auf uns gerichtet sind, stehen wir unter Leistungsdruck, aber das spornt uns an, uns ständig zu verbessern."

"Dass unsere Autos bei solch prestigeträchtigen Veranstaltungen in offizieller Funktion eingesetzt werden, ist etwas, worauf jeder bei Aston Martin sehr stolz ist", betont Fedeli.

Mit Bildmaterial von Aston Martin.