Mehr Wintertests 2022: Insgesamt acht Tage in Barcelona und Bahrain

Die Formel-1-Teams werden im Winter vor der Saison 2022 wieder deutlich mehr Testzeit bekommen. Bislang wurde von sechs Testtagen ausgegangen, laut 'RaceFans' sind nun sogar insgesamt acht geplant. Fünf davon (21. bis 25. Februar) sollen in Barcelona stattfinden, die anderen drei (10. bis 12. März) in Bahrain.

Damit wären die Wintertests fast dreimal so lang wie im vergangenen Winter, als die Teams lediglich drei Tage in Bahrain bekamen. Hintergrund sind die komplett neuen Autos im kommenden Jahr. 2021 werden lediglich modifizierte Vorjahresautos eingesetzt, weshalb weniger Testzeit vor dem Saisonstart benötigt wurde.

Für die Formel 1 wären es die längsten Wintertests seit 2019, als man ebenfalls insgesamt acht Tage vor Saisonbeginn zur Verfügung hatte. 2020 waren es nur noch sechs Tage, bevor diese Anzahl 2021 noch einmal halbiert wurde. Die Umsetzung dieses Plans erfordert allerdings eine Anpassung des Reglements.

Denn im aktuellen Sportlichen Reglement für 2022 ist in Artikel 8.5 festgeschrieben, dass es maximal drei Testtage am Stück geben darf. Das würden die fünf Tage in Barcelona übersteigen. Zudem darf zehn Tage vor dem ersten Saisonrennen nicht mehr getestet werden, was mit dem geplanten Auftakt in Bahrain (20. März) kollidiert.

In beiden Fällen ist jedoch davon auszugehen, dass der Motorsportweltrat die entsprechenden Änderungen am Freitag absegnen wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.