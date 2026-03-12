Meinung: Ist die Formel 1 mit der Komplexität der Regeln zu weit gegangen?

Neue Power-Units mit einer 50/50-Aufteilung zwischen Elektro und Verbrenner, nachhaltige Kraftstoffe, aktive Aerodynamik, Overtake-Modus, Straight-Line-Modus und was sonst noch alles. Die Formel 1 hat sich über den Winter drastisch verändert - und das konnte natürlich nicht ohne Kontroversen über die Bühne gehen.

Viele Fahrer beschweren sich, und Beobachter sorgen sich, dass das Racing für die Fans zu kompliziert geworden ist, um noch durchzublicken.

Sind die Macher der Meisterschaft mit all der zusätzlichen Komplexität auf einmal zu weit gegangen? Riskiert die Formel 1, ihre Fangemeinde zu verwirren? Unsere Autoren aus dem internationalen Netzwerk beziehen Stellung.

Man blickt kaum noch durch, was da eigentlich passiert

Stefan Ehlen, Motorsport.com Deutschland

Ja, das neue Formel-1-Reglement ist zu komplex und völlig überladen. Sogar Insider tun sich schwer, die technischen Zusammenhänge voll zu durchsteigen, und viele Fragen sind offen - selbst in den Teams.

Die Mercedes-Kundenteams zum Beispiel rätseln seit dem Qualifying in Melbourne über eine Sache: Was genau macht das Mercedes-Werksteam eigentlich anders? Sie können es sich schlicht nicht erklären.

Auch das Image der Formel 1 leidet. In vielen Interviews geht es fast nur noch um Energiemanagement - wie viel Energie verfügbar ist, wie sie eingesetzt wird und warum das die Fahrer auf der Strecke einschränkt. Auf den TV-Bildern ist das aber kaum nachzuvollziehen, weil man diese Prozesse fast unmöglich in eine einfache, verständliche Erklärung herunterbrechen kann.

Das Kernproblem: Die neuen Regeln wurden primär entworfen, um Autohersteller anzulocken. In diesem Punkt ist der Plan aufgegangen: Audi und General Motors sind dabei, Honda ist zurück. Aber außer den Ingenieuren interessiert sich kaum ein Teilhaber wirklich für den Fokus auf Hybridtechnik.

Die meisten Fahrer finden die neue Technik schrecklich und sagen, dass sie das Racing in der Formel 1 kaum noch wiedererkennen. Dieses Gefühl überträgt sich auf die Fans. Manche finden einfach keinen Zugang mehr zur "neuen" F1 - weil sich zu viel zu schnell verändert hat, und nicht zum Besseren. Aktuell blickt kaum noch jemand wirklich durch.

Hört auf zu meckern, die F1 war schon immer technisch

Ed Hardy, Autosport

Man möge dem technischsten Sport der Welt bitte verzeihen, dass er tatsächlich technisch ist. Merken wir erst jetzt, dass die Formel 1 schon immer eine Meisterschaft der Ingenieure war? Denkt mal drüber nach: In der gesamten 76-jährigen Geschichte wurde der Formel-1-Titel meistens dadurch entschieden, wer den besten Designer hatte - und nicht immer durch den besten Fahrer.

Aber das ist völlig okay. Es macht den Reiz aus, zu sehen, wie die Formel 1 ständig die Grenzen des Machbaren verschiebt - und diesmal geht es eben mehr in Richtung elektrisches Racing. Klar, die Fahrer haben jedes Recht, ihre Meinung zu sagen, immerhin riskieren sie ihren Kopf. Aber ich finde nicht, dass die Fans zu diesem Zeitpunkt zu kritisch sein sollten.

Denn für alles, was man vielleicht nicht versteht, hindert einen absolut niemand daran, sich schlau zu machen und mehr über die neuen Regeln zu lernen. Es wäre eine ziemlich ignorante Einstellung, das nicht zu tun.

Und mal ehrlich: Es ist ja nicht so, als wäre bisher jedes Detail an einem Formel-1-Auto leicht zu verstehen gewesen. Mein siebenjähriges Ich hat auch nicht angefangen zu schauen und sofort kapiert, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert oder wie effektiv Windschatten ist.

Nein, das lernt man mit der Zeit, und jetzt ist es eben wieder so weit. Es ist auch nichts falsch daran, vor allem, weil wohl kaum ein Fan im Detail erklären könnte, warum die Autos Ende der 2000er so gut waren...

Am Ende zählt das Produkt. Und im Fall des Australien-GP war das eigentlich ziemlich ordentlich. Sicher nicht perfekt - der Start war ein Chaos -, aber das wird sich legen. In den Rad-an-Rad-Duellen konnte ich jedenfalls den Blick nicht abwenden und habe völlig vergessen, dass ich um halb fünf morgens eigentlich halb im Tiefschlaf sein sollte!

Wahrscheinlich ja, aber... ist es nicht das, was wir wollten?

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spanien

Zunächst einmal: Das ist nicht die Formel 1, die ich mir wünschen würde, und ideal ist sie sicher auch nicht. Aber ich finde, das erste Rennen mit den neuen Regeln war unterhaltsam - vielleicht sogar mehr als die meisten Rennen 2025. Es gab viele Überholmanöver, und war es nicht genau das, was die Fans jahrelang gefordert haben? Ja, das Überholen ist künstlich, aber das war DRS auch - und das war obendrein viel berechenbarer!

Wenn man mich fragt: Die Formel 1 ist mit der Elektrifizierung zu weit gegangen. Das führt dazu, dass Fahrer sich an einer Stelle überholen lassen, nur um an der nächsten wieder vorbeizuziehen. Das widerspricht eigentlich der DNA des Wettbewerbs.

Aber es wird Strecken geben, auf denen das Energiemanagement weniger extrem ist als im Albert Park, und dann sieht das Spektakel vielleicht anders aus. Wir brauchen mehr Zeit für ein endgültiges Urteil.

Was die Komplexität angeht: Vielleicht ist es besser, alles auf einmal einzuführen statt kleckerweise. Aber das Management sollte die Grafiken während des Rennens verbessern, damit die Fans nicht das Gefühl haben, zum ersten Mal seit Jahren gar nichts mehr zu verstehen.

Falls es nicht klar ist: Das hier ist nicht die beste Formel 1 aller Zeiten - aber es ist die, die wir jetzt haben. Und je schneller uns die Formel 1 hilft, uns daran zu gewöhnen, desto besser.

Es sieht kompliziert aus - aber gebt der Sache Zeit

Federico Faturos, Motorsport.com Lateinamerika

Machen wir uns nichts vor: Das hier ist die Formel 1, und sie soll komplex sein. Fans wollen sehen, wie die besten Fahrer und Teams der Welt Herausforderungen meistern, an denen andere scheitern würden. Wer simpleren Motorsport bevorzugt, wird fündig - das ist das Schöne an diesem Sport.

Wie der Community Manager von Chip Ganassi Racing auf X stichelte, als er die F1 auf den Arm nahm: Er betonte, dass IndyCar kein Batteriemanagement, kein "Super-Clipping" oder Runterschalten auf Geraden hat - sie fahren einfach Rennen". Das war ein verdammt guter Tweet, die über zwei Millionen Views geben ihm recht.

Trotzdem sieht es danach aus, als wären die neuen Regeln in Sachen Komplexität über das Ziel hinausgeschossen. Das scheint die Meinung vieler Fans zu sein, und mehrere Fahrer haben das sehr deutlich gesagt.

Lando Norris hat es wohl am besten auf den Punkt gebracht, nachdem er am Samstag in Q3 über ein Teil von Kimi Antonelli gefahren war: "Du musst alle drei Sekunden aufs Lenkrad schauen, um zu sehen, was als Nächstes passiert."

Man muss aber auch fairerweise sagen: Der Albert Park war wahrscheinlich einer der schlechtesten Orte für das Debüt dieser Regeln, weil die Strecke extrem viel Energie frisst. Man kann davon ausgehen, dass es besser wird, wenn die Teams mehr Daten sammeln und die Fahrer lernen, besser mit diesen komplexen Kisten umzugehen. Dann sollte das Racing auch weniger nach Formel E aussehen.

Eines ist sicher: Man kann das jetzt nicht einfach abbrechen, wie dieses peinliche Eliminations-Qualifying vor zehn Jahren, das nach zwei Rennen wieder eingestampft wurde. Diese Regeln bleiben uns erhalten, also sollten wir ihnen etwas Zeit geben, sich einzuspielen.

Die F1 muss an die Zukunft denken

Ken Tanaka, Motorsport.com Japan

Das Reglement für 2026 ist eine Mischung aus notwendiger und unnötiger Komplexität.

Die notwendige Komplexität liegt auf der technischen Seite. In dieser Saison ist das Verhältnis zwischen Motorleistung und Elektro-Power fast ausgeglichen, was das Energiemanagement viel wichtiger macht. Das ist für die Zukunft der Autoindustrie extrem relevant.

Autos fahren mit der Energie im Kraftstoff. Wenn sie bremsen, wird die kinetische Energie normalerweise als Hitze verschwendet. Wenn man diese Energie stattdessen in Strom umwandelt und zurückgewinnt, wirft man weniger Energie weg. Das ist enorm wichtig.

Zudem ist der nachhaltige Kraftstoff, den die F1 ab dieser Saison nutzt, sehr teuer. Auch deshalb ist es kritisch, die Energie effizient zu nutzen. Das Energiemanagement, über das sich die Fahrer beschweren, ist eine essenzielle Technologie für die Zukunft.

Fahrer, Teams und Fans müssen sich daran gewöhnen. Momentan ist es noch etwas chaotisch, aber ich schätze, das System wird bald ausgereifter sein.

Die unnötige Komplexität liegt dagegen in den vielen Spielereien wie der aktiven Aerodynamik und den Boost-Modi. Für Fans war es sicher schwer zu verstehen, was da gerade abgeht. Ich verstehe den Gedanken: Da den Autos auf den Geraden die Puste ausgehen könnte, verringert die aktive Aero den Luftwiderstand.

Aber vielleicht wäre es akzeptabel gewesen, einfach hinzunehmen, dass der Widerstand bei hohem Tempo eben steigt.

Gleiches gilt für die Boost- und Overtake-Modi. Ich verstehe, dass man damit für mehr Action sorgen will. Aber Sport ist oft dann am packendsten, wenn er so simpel wie möglich bleibt. Diese Komplexität ist vielleicht einfach zu viel, besonders für Neulinge. Aber: Die Technik der Power-Units ist notwendig - für die Zukunft.

Das ist einfach das, was die F1 schon immer war

Oleg Karpow, Motorsport.com Global Edition

Die Formel 1 war schon immer komplex - und das immer mehr -, weil sie ständig die Grenzen der Technik verschiebt. In dieser Hinsicht ist das, was wir jetzt erleben, weder neu noch ungewöhnlich.

Man kann sagen, dass das Energiemanagement den Gelegenheitszuschauer verwirrt, aber das gehört eben dazu, wenn man Neuland betritt. In Wahrheit hat dieser besagte Gelegenheitszuschauer - also neun von zehn Leuten vor dem Fernseher - wahrscheinlich auch viele andere technische Aspekte der F1 bisher nicht voll kapiert.

Ehrlich gesagt war diese Komplexität schon immer Teil des Reizes. Die sarkastischen Sprüche anderer Rennserien, dass es bei ihnen um "pures Racing" geht, gehen am Kern vorbei. Die Formel 1 ist anders: Überzüchtete, wahnsinnig teure Autos, die das absolute Limit der Technik darstellen, sind integraler Teil ihres Charmes.

Formel 1 2026 ist einfach der nächste Schritt. Nichts weiter. Und am Ende hält diese Komplexität niemanden davon ab, den Fernseher einzuschalten und das Rennen zu genießen. Man könnte sogar sagen, dass man gar nicht jede Ebene erklären muss, denn der Kern bleibt gleich: Die besten Fahrer in den schnellsten Autos werden gewinnen.

Ja, die Fahrer meckern - und das befeuert die negative Stimmung. Aber hätten sie es nicht getan, hätte man den Unterschied vielleicht gar nicht so gemerkt, außer dass es öfter Überholmanöver gibt - was ja nichts Schlechtes ist. Für den normalen Fan sollte das keinen Unterschied machen, denn die Qualität der Show zählt.

Fahrer werden immer meckern. Sie taten es, als die Pirelli-Reifen zu weich waren - nur um sich ein paar Jahre später zu beschweren, dass sie zu haltbar sind. Und das letzte Mal gab es so einen Aufschrei, als die FIA den Halo einführte. Heute geben die meisten zu, dass das keine schlechte Idee war. Man kann den Fahrern zuhören - aber das heißt nicht, dass die Formel 1 alles tun muss, was sie sagen.