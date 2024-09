Meinung: McLarens Haltung hat Norris schon zu viele Punkte gekostet

Während McLaren als klarer Favorit auf den Konstrukteurstitel gilt, könnte die mangelnde Unterstützung für Lando Norris ihnen den Fahrertitel gegen Max Verstappen kosten. Hat McLaren zu lange gewartet, oder kann Norris den Titel noch gewinnen? Unsere Formel-1-Autoren geben ihre Meinung ab.

Jonathan Noble: McLaren wird bereuen, Norris' Chancen dem Fairnessgebot zu opfern

Um ein berühmtes Sprichwort abzuwandeln: Der beste Zeitpunkt für McLaren, Teamorder durchzusetzen, war gestern. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.

Während wir noch nicht wissen, wie sich dieser bemerkenswerte Formel-1-Titelkampf zwischen Norris und Verstappen entwickeln wird, zweifeln nur wenige daran, dass der Unterschied am Ende nur ein paar Punkte betragen wird.

McLaren muss nun, wie Teamchef Andrea Stella selbst sagt, seine Chancen besser "nutzen". Doch es bleibt die Frage, ob bereits zu viele Punkte liegengelassen wurden - genug, um den entscheidenden Unterschied auszumachen.

Der Platztausch zwischen Norris und Oscar Piastri beim Ungarn-Grand-Prix war eine andere Situation, aber das, was in Monza passierte, sollte McLaren zu denken geben.

Hätte das Team die Positionen eins und zwei ausgangs der ersten Schikane gehalten, wäre es möglich gewesen, diese Positionen bis zur Zielflagge zu halten - unabhängig vom Reifenverschleiß von Ferrari. Ein solcher Ansatz hätte Charles Leclerc in dritter Position gehalten und Ferraris Chancen minimiert.

Außerdem wäre es für die Reifen besser gewesen, wenn Norris und Piastri nicht so hart gegeneinander gefahren wären, was McLaren weiter in die Karten gespielt hätte.

Stattdessen ging Norris mit 16 Punkten nach Hause, während sein Titelrivale Verstappen acht Punkte holte. Norris hätte jedoch zehn Punkte mehr für den Sieg haben können, was sich bis Abu Dhabi als entscheidend herausstellen könnte.

Andrea Stellas Erklärung, dass Teamorder "brutal" sei und den Rennspirit zerstöre, ist verständlich - bis zu einem gewissen Grad. Doch die Nachteile, die entstehen, wenn man alle Kräfte auf einen Fahrer konzentriert, würden durch die Chance auf den ersten Formel-1-Doppeltitel seit 1998 bei weitem aufgewogen.

Eine Gelegenheit wie diese bietet sich buchstäblich einmal im Leben. Wenn McLaren sie aus Fairness opfert, könnte die Reue groß sein, wenn man diese Chance verpasst und eine weitere Chance jahrelang nicht wiederkommt.

Alex Kalinauckas - Red Bulls katastrophale Form bedeutet, dass Norris noch Chancen hat

Dank des extrem langen Formel-1-Kalenders haben alle acht Fahrer der vier Topteams noch rechnerische Chancen auf den Titel, auch wenn Verstappen derzeit mit 62 Punkten Vorsprung führt. Das schließt auch beide McLaren-Fahrer ein.

Das erklärt, warum Piastri Norris in Monza in der ersten Runde attackierte - und es zeigt einmal mehr, dass er nicht als Nummer-zwei-Fahrer gesehen werden möchte.

Wenn man zwischen Zeilen liest, scheint McLaren nun bereit zu sein, Teamorder umzusetzen, wobei Norris der engste Verfolger von Verstappen ist und Piastri 44 Punkte weiter zurückliegt. Das Entscheidende ist hier aber nicht McLarens Zögern.

Der eigentliche Punkt ist Red Bulls Schwäche. Nachdem sein Glück in Spa durch Verstappens Motorstrafe zunichte gemacht wurde, konnte das Team auch in Monza nicht gewinnen. Und es ist schwer vorstellbar, wo es sich erholen könnte.

Ferrari wird auch in Baku eine Bedrohung sein, da Leclerc auf der Strecke schon brilliert hat, und Singapur scheint für jeden eine Chance zu sein, außer für Red Bull.

Wenn Norris also die elf Punkte, die er durch einen Sieg vor Piastri am vergangenen Sonntag (Verstappen bleibt Sechster) bekommen hätte, ab jetzt bei jedem Rennen mitnehmen kann, kann er den Titel 2024 immer noch gewinnen.

Es wird zweifellos schwer werden, wenn man bedenkt, dass die Platzierungen unweigerlich schwanken werden und dass McLaren am Sonntag mit einem Doppelsieg mehr Punkte hätte holen müssen. Aber der Rückstand kann aufgeholt werden - und die drei Sprints bieten weitere Chancen, zu punkten.

Wenn Red Bull mit der Weiterentwicklung des Autos nicht die Kurve kriegt oder der sich anbahnende Flexi-Flügel-Skandal die Hackordnung nicht wieder ins Wanken bringt, dann wird Verstappen auch häufiger in Zwischenfälle im Feld verwickelt sein und könnte unter Druck mehr Fehler machen.

Es ist ein hartes Spiel, aber für Norris könnte es gut ausgehen.

Ben Hunt - McLaren hat Harmonie über den Fahrertitel gestellt

Eines der Elemente, die ich in den letzten 20 Monaten am meisten fasziniert verfolgt habe, ist die Beziehung zwischen Norris und Piastri und wie sie von McLaren gehandhabt wird.

Die meiste Zeit dieses Zeitraums konnte man die Beziehung als kooperativ beschreiben - ohne das Ausmaß an Bromance, das wir zwischen Norris und Carlos Sainz gesehen haben, und ohne die Spannungen zwischen Norris und Daniel Ricciardo.

Zuletzt hat sich die Dynamik zwischen den beiden jedoch merklich verändert, da sie sich an die Jagd nach Siegen und die damit verbundenen Erwartungen gewöhnt haben. Diese Veränderung hat dazu geführt, dass sich die Beziehung zwischen den beiden von Teamkollegen zu Rivalen entwickelt hat.

McLaren hätte auf diese Verschiebung der Dynamik reagieren müssen, um sich die besten Chancen auf den Sieg in der Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft zu erhalten.

Von außen betrachtet scheint das Team jedoch mehr Wert auf die Harmonie zwischen den Fahrern gelegt zu haben als darauf, Norris zu bevorzugen, der bessere Chancen auf den Fahrertitel hat. Das kostete bei der Aufholjagd auf Verstappen Punkte.

So verlor Norris Punkte in Ungarn, wo McLaren ihn und Piastri im Kampf um den Sieg austauschte, und erneut in Monza, wo der Brite auf Kosten seines Teamkollegen und im Sinne der WM eigentlich den zweiten Platz hätte übernehmen sollen.

Der Ansatz, keinen Nummer-1-Fahrer zu haben, ist bewundernswert, aber die Realität ist, dass diese Haltung Norris Punkte kostet, was am Ende der Saison entscheidend sein könnte.

Ich frage mich auch, welche positiven Auswirkungen es auf Norris hätte, wenn man ihm den Vorrang gegenüber Piastri geben würde. Würde ihm das helfen, Fehler wie beim Start zu vermeiden, weil er sich dann weniger Gedanken über seinen nächsten Rivalen und Teamkollegen machen müsste?

Filip Cleeren - McLaren hat genug bewiesen, dass es beide Fahrer fair behandelt

McLaren-CEO Zak Brown scheint entschlossen zu sein, alles anders als Red Bull zu machen, einschließlich der Vermeidung eines klaren Nummer-1-Fahrers wie Verstappen.

Aber ich denke, er und Teamchef Stella haben jetzt genug getan, um zu beweisen, dass sie beide Fahrer gleich behandeln und dass sowohl Norris als auch Piastri zu Beginn einer jeden Formel-1-Saison de facto zwei Nummer-1-Fahrer sind.

Es könnte von Bedeutung sein, dass Piastri Mark Webber hinter sich hat, denn sein Manager hat reichlich Erfahrung damit, während seiner Zeit bei Red Bull zum Nummer-2-Fahrer degradiert zu werden. Erinnern Sie sich an Multi-21?

Man kann es der australischen Seite der Garage also nicht verübeln, dass sie sich vehement dagegen wehrt, dass Piastri für den Rest der Saison die zweite Geige spielt, genauso wenig wie man Piastri für sein waghalsiges Manöver an Norris in Monza verurteilen kann, wenn das Team dies nicht ausdrücklich untersagt hat.

Man könnte argumentieren, dass es dem Vertrauen zwischen Piastri und McLaren irreparablen Schaden zugefügt hätte, wenn man Norris schon in Ungarn bevorzugt und Piastri seinen ersten Sieg genommen hätte. Aber seit Norris' Sieg in Zandvoort ist die Situation so klar, dass die Entscheidung auf der Hand liegt.

Piastri wird auch erkennen, dass das in beide Richtungen funktioniert. Was ist, wenn sich die Positionen im nächsten Jahr umkehren und er Norris' Hilfe braucht?

Die meisten Prognosen, die Norris weiter im Rennen um den Titel sehen, setzen darauf, dass McLaren so konkurrenzfähig bleibt, wie es ist, und dass Red Bull nicht aus der Flaute herausfindet. Aber es gibt keine Garantien in der Formel 1.

Der Abstand zwischen McLaren und Ferrari war in Monza nicht allzu groß war und es wird andere Strecken geben, auf denen Siege nicht so einfach zu holen sind. Außerdem kann das Team aus Woking nicht damit rechnen, dass Red Bull für den Rest der Saison weiterhin so wenig konkurrenzfähig ist.

Am Ende des Tages wurde Verstappen in Zandvoort immer noch Zweiter, und es wird weitere Rennen geben, bei denen der Weltmeister trotz der Einschränkungen seines Autos an der Spitze mit kämpfen wird. Wenn die vier besten Teams so eng beieinander liegen, ist jeder verlorene Punkt einer zu viel.