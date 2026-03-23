Meinung: Warum die Verstappen-Kritik womöglich den Punkt verfehlt

Liebe Leserinnen und Leser,

es war nichts Überraschendes an dem, was Max Verstappen sagte, als er direkt nach dem Großen Preis von China vor die Medien trat. Es ist allgemein bekannt, dass der viermalige Weltmeister kein Fan der neuen Regeln ist - und man kann ihm kaum verübeln, dass er leicht frustriert war, nachdem er das Rennen wegen eines ERS-Kühlproblems nach 45 Runden aufgeben musste.

Dennoch wirkte er zumindest nach außen hin nicht besonders verärgert oder aufgebracht. Stattdessen blieb er ruhig, als er über die Art von Racing sprach, die die Formel 1 im Jahr 2026 bietet - aber dennoch so direkt, wie man es von ihm erwartet.

"Es ist schrecklich", entgegnete er, als unser Kollege Stuart Codling die Ansicht äußerte, es habe in Shanghai "etwas weniger künstlich" gewirkt als eine Woche zuvor in Melbourne. "Wenn jemand das mag, dann weiß er wirklich nicht, worum es im Rennsport geht", so Verstappen.

Er wurde anschließend gefragt, ob er glaubt, dass die Entscheidungsträger der Formel 1 genauso "beunruhigt" seien wie die Fahrer. "Ich denke, sie verstehen, wo wir Fahrer herkommen", sagte er.

"Ich glaube, ich spreche für die meisten Fahrer. Einige werden natürlich sagen, es ist großartig, weil sie Rennen gewinnen - was auch in Ordnung ist. Aber wenn man mit den meisten Fahrern spricht, ist es nicht das, was wir mögen. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was echte Formel-1-Fans mögen."

" data-widget="video"> " data-widget="video">

Er merkte an, dass Kimi Antonelli und George Russell nicht allzu unzufrieden mit dem aktuellen Zustand der Formel 1 seien, da sie zu den Gewinnern gehören - sprach aber dennoch recht kategorisch im Namen der "echten Fans".

"Vielleicht mögen es einige Fans, aber sie verstehen den Rennsport nicht", beharrte er. Doch genau das wirft eine Frage auf: Hat er mit einer solchen Aussage wirklich recht? Und wer definiert letztlich, was "echter" Rennsport ist?

Warum Verstappen das Recht auf Kritik hat, ...

Als jemand, der seine Bedenken über die Zukunft - inzwischen Gegenwart - des Sports geäußert hat, hat sich Verstappen wahrscheinlich das Recht verdient, kritisch zu sein. Nicht nur wegen seines Status als einer der führenden Fahrer der Formel 1, sondern auch, weil er stets konsequent war.

Es war Verstappen, der bereits vor Jahren über die Probleme sprach, mit denen die Formel 1 jetzt konfrontiert ist, und er ändert seinen Ton nicht von Woche zu Woche, anders als einige andere Fahrer (Hallo Lando, wie geht's heute?).

Max ist jemand, der immer bereit ist, offen und ehrlich seine Meinung zu sagen - und die Medienrunde nach dem Rennen in Shanghai war da keine Ausnahme. Anders als andere Piloten wird er nicht von PR-Mitarbeitern vor der Presse abgeschirmt.

In solchen Situationen entscheidet Verstappen selbst, wann er geht. Und er wartet immer, bis alle Fragen gestellt sind, ohne dass ein Assistent ihn am Ärmel wegziehen muss. Das ist etwas - neben vielen anderen Eigenschaften -, wofür er Anerkennung verdient.

Wenn es einen Fahrer gibt, der sich das Recht verdient hat, die gemeinsame Sicht der Piloten auf die Formel 1 2026 zu vertreten, dann ist es Verstappen. Und seine Stimme sollte gehört werden.

... sie in diesem Fall aber trotzdem problematisch ist

Aber übersieht er nicht - in seiner Argumentation oder zumindest in seiner Wortwahl - einen entscheidenden Punkt: Warum sollte jemand, der das Racing 2026 genießt, automatisch als jemand gelten, der den Rennsport "nicht versteht"? Und wer sollte letztlich darüber urteilen, welchen Wert das Produkt Formel 1 hat?

Denn die Formel 1 ist nicht nur ein Sport, sie ist auch ein globales Unterhaltungsbusiness. Das ist nichts Neues, sondern seit Jahrzehnten Realität, da die weltweit führende Rennserie in ihrer Reichweite mit Ereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-Weltmeisterschaft konkurriert.

All diese Veranstaltungen leben von ihrem Publikum, und sie alle müssen sich, ob wir es mögen oder nicht, daran anpassen.

In der heutigen Welt ist der Erfolg eines Sports direkt mit seiner kommerziellen Attraktivität verbunden. Und während die Athleten - ob Olympioniken oder Fußballer - die Hauptakteure und Anziehungspunkte sind, sind sie dennoch Teil dieses Systems. Sie sind nicht die Kunden.

Niemand würde enorme Summen in den Bau von Stadien und Sportstätten investieren oder ganze Städte jahrelang in Baustellen verwandeln, nur damit sich eine Gruppe talentierter Menschen trifft, um zu entscheiden, wer weiter springen oder schneller fahren kann.

" data-widget="video"> " data-widget="video">

Das geschieht, weil Tausende Tickets kaufen, um es live zu sehen, und Millionen weitere über Fernsehen, Smartphones, Tablets oder andere Geräte zuschauen.

Und diese Millionen sind die Kunden - auch wenn sie keine Ahnung davon haben, wie eine Batterie in einem Formel-1-Auto Energie an die Räder liefert oder wie ein Verbrennungsmotor funktioniert.

Millionen Gelegenheitszuschauer verfolgen die Fußball-WM, ohne die Abseitsregel zu kennen. Es wäre absurd, wenn jemand wie Lionel Messi ihnen sagen würde, sie sollten sich das nicht anschauen. Dem Publikum vorzuwerfen, es "verstehe es nicht", ist eine ziemlich merkwürdige Haltung im Profisport.

Nicht jeder hat die gleichen Maßstäbe

Einige der Überholmanöver (wenn nicht die meisten) in Melbourne und China sahen ganz anders aus als das, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren. Das, was bereits als "Jo-Jo-Racing" bezeichnet wird, ist etwas völlig anderes - und ja, vielleicht auch etwas künstlich.

Aber wer definiert, wie Überholmanöver auszusehen haben? Müssen sie immer am Ende einer Geraden unter Bremsen stattfinden? Und wenn ja, seit wann ist das die Definition von "echtem Rennsport"? Tazio Nuvolari oder Juan Manuel Fangio hätten dazu möglicherweise ganz andere Ansichten gehabt.

Der Motorsport hat sich aufgrund seiner Natur und Komplexität schon immer stärker weiterentwickelt als etwa der Fußball. Doch das Wesen des Rennsports ist gleich geblieben: Es geht um die Kombination aus Fahrer und Maschine sowie das Ziel, eine Renndistanz schneller als alle anderen zurückzulegen.

Die Rahmenbedingungen haben sich verändert - Regeln, Technologie, Format -, aber dieser Kern gilt bis heute: Die beste Kombination aus Auto und Fahrer gewinnt.

Letztlich könnte das, was sich Fahrer von der Formel 1 wünschen, stark von dem abweichen, was das Publikum tatsächlich annimmt. Ein Fahrstil mit viel Abtrieb und konstantem Vollgas, bei dem das Rennen wie eine Qualifyingrunde von Anfang bis Ende gefahren wird, könnte weniger Überholmöglichkeiten bieten als die fehleranfällige Energie-Management-Formel, die wir derzeit haben.

Wäre das dann "echter Rennsport"? Und wäre es sehenswert? Die zweite Frage ist wohl die wichtigere.

Ohne Fans wäre die Formel 1 nicht das, was sie ist

Es ist die Attraktivität für ein Massenpublikum, die die Formel 1 zu dem macht, was sie ist, wobei die Fahrer selbst Nutznießer dieses kommerziellen Erfolgs sind, der daraus entsteht, dass das Produkt so gestaltet wird, dass es bei den Zuschauern ankommt. Sie würden nicht in Privatjets um die Welt fliegen, um diese Autos zu fahren, wenn die Formel 1 kein erfolgreiches globales Unterhaltungsbusiness wäre.

Verstappen ist nicht nur ein großartiger Fahrer, er ist auch einer der wichtigsten Botschafter für die grundlegenden Werte des Rennsports innerhalb dieses Unterhaltungsumfelds.

Doch dem Publikum das Gefühl zu geben, falsch zu liegen, weil es das aktuelle Produkt genießt, könnte es dem Sport nur erschweren, die richtige Richtung zu finden, da Fans unweigerlich von den Meinungen seiner größten Stars beeinflusst werden. Ein echter Verstappen-Fan könnte sich nun sogar fragen, warum er etwas mag, das sein Idol so deutlich ablehnt.

Die zugrunde liegende Frage ist daher einfach: Wofür existiert die Formel 1? Damit die Fahrer Freude daran haben oder für das Publikum, einschließlich jener, die den "Rennsport" nicht auf die gleiche Weise verstehen wie die Fahrer?

Es gibt wahrscheinlich eine ideale Version der Formel 1 - eine, die sowohl die Fahrer zufriedenstellt als auch großartigen Rennsport für die Fans bietet. Das, was wir jetzt haben, ist es möglicherweise nicht. Aber genau das zeigt, wie schwierig es ist, die richtige Balance zu finden, falls das überhaupt möglich ist.

Klar ist jedoch: Die Zuschauer sollten an erster Stelle stehen. Und ihnen zu sagen, sie lägen falsch, weil sie es genießen, fühlt sich nicht ganz richtig an.

Euer

Oleg Karpow