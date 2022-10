Meiste Formel-1-Saisonsiege: Max Verstappen alleiniger Rekordhalter

Audio-Player laden

Fast 20 Jahre lang hat Michael Schumacher die Formel-1-Bestenliste der Fahrer mit den meisten Saisonsiegen angeführt. Mit seinem Erfolg beim Mexiko-Grand-Prix 2022 in Mexiko-Stadt aber hat Max Verstappen den Rekord ausgebaut und steht nun alleine an der Spitze dieser besonderen Rangliste.

Red-Bull-Fahrer Verstappen ist nämlich der erste Formel-1-Fahrer, dem innerhalb einer Saison mehr als 13 Siege gelungen sind, darunter fünf in Folge ab dem Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet bis hin zum Italien-Grand-Prix in Monza.

Natürlich: Je größer der Rennkalender wird in der Formel 1, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rekord für Saisonsiege nochmals übertroffen wird.

Deshalb geben wir in unserer Fotostrecke zu den Top-8-Fahrern mit den meisten Siegen in einer Saison auch die jeweilige Siegquote an, um die reine Sieganzahl ins Verhältnis zu den Saisonrennen zu setzen.

Nur wenig überraschend ist: Einzig Weltmeister schaffen es in dieser speziellen Bestenliste unter die Top 8, und manche darunter sogar gleich mehrfach. Und aufgrund der immer größer werdenden Kalender dominieren hier Formel-1-Fahrer ab den 1980er-Jahren.

Weitere Formel-1-Rekorde finden sie übrigens in unserer großen Datenbank.

