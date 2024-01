Mercedes: Allianz wie bei Red Bull & AlphaTauri hat keinen Vorteil

Mercedes sieht aktuell keine Vorteile in einer Allianz mit einem anderen Formel-1-Team, obwohl derzeit viel Unmut gegen die Verbindung zwischen Red Bull und seinem einstigen Juniorteam AlphaTauri geäußert wird. McLaren-Geschäftsführer Zak Brown sprach zuletzt sogar von einer "großen Sorge".

Er glaubt, dass sich Teams dadurch einen "unfairen Vorteil" verschaffen können, weil nicht nur das zweite Team vom Know-how des Partners profitiert, sondern auch ein Top-Team von der Arbeit des anderen.

Doch während Brown die Verantwortlichen auffordert, mit höchster Priorität auf die Situation zu reagieren, sieht Mercedes-Technikchef James Allison die Sache gelassener. Er glaubt, dass das Reglement, das den Austausch von technischem Wissen zwischen zwei Teams verbietet, stark genug ist, um sicherzustellen, dass es keinen legalen Vorteil gibt - daher sei das für Mercedes kein Thema.

"Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Beziehung zwischen diesen beiden Teams aussieht, aber ich kenne die Regeln", sagt er.

"Abgesehen von dem sehr begrenzten Bereich des Autos, in dem es erlaubt ist, Teile zu liefern und damit auch eine gewisse Menge an technischen Daten, sind die Regeln in jeder anderen Hinsicht sehr streng, was die Weitergabe von Dingen angeht, die als geistiges Eigentum von einem Team zum anderen betrachtet werden könnten."

"So wie diese Regel geschrieben ist, ist sie sehr weit gefasst, sehr mächtig und macht so ziemlich jede Kommunikation unzulässig", so Allison.

Der Engländer glaubt, dass der einzige Bereich, in dem Teams legal in einer Allianz zusammenarbeiten können, das Marketing ist: "Wenn zwei Teams eine starke Beziehung haben, kann es sich nur um eine starke Geschäftsbeziehung handeln", sagt er. "Es kann keine starke technische oder sportliche Beziehung sein, weil die Regeln das verbieten."

"In der Vergangenheit war die Beziehung zwischen Mercedes und dem Team, das heute Aston Martin heißt, offener und erlaubte viel mehr Freiheiten als heute. Als Reaktion auf diese Beziehung wurden die Regeln erheblich verschärft, sodass eine technische oder sportliche Beziehung nicht mehr möglich ist."

"Wenn es eine gäbe, wäre das etwas, das zu Unzufriedenheit führen würde", meint er. "Es gibt also nicht viel Spielraum, um aus technischer Sicht eine enge Beziehung zu einem anderen Team zu suchen, weil es nicht erlaubt ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.