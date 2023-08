Mercedes: Auto hinkt wegen Budgetgrenze Windkanal hinterher

Zusätzliche Verzögerungen zwischen den Windkanaltests eines Formel-1-Teams und der Herstellung eines neuen Teils sind laut Mercedes-Technikchef James Allison eine der größten Auswirkungen des Kostendeckels.

Mit der Einführung des Kostendeckels für die Saison 2021 sollte der Wettbewerb zwischen den Formel-1-Teams verschärft werden, indem der finanzielle Vorteil der Spitzenteams verringert wird. Dieser Effekt hat zwar dazu beigetragen, dass das Mittelfeld bisher sehr eng beieinander liegt, aber er hat auch den Entwicklungsspielraum der aktuellen Fahrzeuggeneration eingeschränkt und es schwieriger gemacht, einen missglückten Saisonstart zu überwinden.

Die Auswirkungen auf Komponenten mit langen Vorlaufzeiten waren laut Allison minimal, aber die im Laufe der Saison eingeführten Upgrades hatten eine größere Verzögerung zwischen Tests und Produktion zur Folge. Infolgedessen sind die Teams dazu übergegangen, ihre Upgrades in Paketen zusammenzufassen, was zu weiteren Verzögerungen bei den zuerst entwickelten Teilen führt.

"Wenn man sich vorstellt, dass die meiste Leistung aus dem Windkanal kommt, dann ist der Windkanal immer der Wegbereiter, dem das Auto letztendlich folgt", erklärt Allison in einem exklusiven Interview mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com innerhalb des Motorsport Networks.

"Die Verzögerung zwischen dem, was man am Auto sieht, und dem, was der Windkanal macht, liegt darin, wie schnell man die Windkanalgeometrie in das Konstruktionsbüro einspeisen kann, und wie schnell sie in der Fertigung umgesetzt werden kann."

"Früher, als es noch keine Kostenbegrenzung gab, konnte man die Dinger so ziemlich jeden zweiten Tag aus dem Windkanal holen, und die Leute haben sie eifrig entworfen und dann eifrig gebaut, was bedeutete, dass die Zeitspanne zwischen dem Tunnel und der Strecke immer nur ein paar Wochen betrug."

"Heutzutage kann man es sich leisten, in einer Saison zwei oder drei größere Upgrades vorzunehmen, und das reicht aus, um die Dinge zwischendurch zu beschleunigen."

"Anstatt etwas im Tunnel zu finden und es in die Fabrik zu bringen, findet man etwas, findet etwas, findet etwas, findet etwas, findet etwas und sagt: 'Okay, das ist jetzt groß genug, um es in ein Paket zu packen, das wir uns leisten können. Wir stellen es her und bauen es in das Auto ein.'"

"Und das bedeutet, dass das Auto dem Windkanal weitaus mehr hinterherhinkt. Es ändert nichts an den Verstärkungsraten im Windkanal. Die sind immer gleich. Aber das Auto holt den Windkanal weniger häufig ein und hinkt ihm mehr hinterher. So wirkt es sich also aus."

Allison fügt hinzu, dass die finanziellen Beschränkungen es Mercedes erschwert haben, Ressourcen in längerfristige Projekte zu stecken, wie etwa die Verbesserung der Prozesse und des Personals im Team. Dies ist etwas, das das Williams-Team unter der Leitung seines ehemaligen Kollegen James Vowles aufgrund der Einschränkungen bei den Kapitalausgaben lautstark angesprochen hat.

"Die andere Art, wie es sich auswirkt, ist, dass es schwieriger ist, die Ressourcen, das Personal und die Hardware zu finden, um in die Verbesserung der Fähigkeiten zu investieren", sagt Allison. "Es ist sehr leicht, in der gleichen Art und Weise, wie man Dinge tut, stecken zu bleiben, denn die Verbesserung der Art und Weise, wie man Dinge tut, kostet Geld und Zeit."

"Wenn man sein ganzes Geld und seine ganze Zeit für diese wenigen Upgrades ausgibt und ein Auto für das neue Jahr baut, ist es schwer, die Mausefalle zu verbessern. Die Maschinen, mit denen das Auto hergestellt wird, das Zeichenbüro, das das Auto zeichnet, und die Methodik in der Fabrik - es ist viel schwieriger als früher, in diese Dinge zu investieren."

