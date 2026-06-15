Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George Russell

Auch nach dem Großen Preis von Barcelona-Katalonien sorgt das Ergebnis aus Monaco weiterhin für Diskussionen: Denn die Entscheidung der FIA, die Zeitstrafen von Pierre Gasly zurückzunehmen und dem Alpine-Piloten seinen verlorenen Podestplatz wieder zuzusprechen, stößt nicht bei allen Teams auf Zustimmung.

Nachdem erste Konkurrenten bereits angekündigt hatten, einen Einspruch gegen die Aufhebung der beiden Gasly-Zeitstrafen zu prüfen, geht Mercedes noch einen anderen Weg: Denn genau wie Alpine hat das Team beim Automobil-Weltverband einen "Antrag auf Überprüfung" (englisch: Right of Review) eingereicht.

Mercedes argumentiert, dass sowohl das Eingeständnis fehlerhafter Messungen als auch die Aufhebung von Gaslys Strafen neue Beweismittel darstellen, die zum Zeitpunkt des Rennens (und damit auch zum Zeitpunkt von Russells Bestrafung) nicht verfügbar waren.

Mercedes will "einfach mit am Tisch sitzen"

"Und was die Sache mit Gasly angeht: Ja, wir haben eine Überprüfung beantragt, weil wir einfach mit am Tisch sitzen wollen, wenn Entscheidungen getroffen werden", nannte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Sonntagabend in Barcelona einen Grund für den Antrag.

Mercedes bestätigte am Montagmorgen auf Anfrage von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dass das Verfahren tatsächlich eingeleitet wurde. Auch der Automobil-Weltverband bestätigte dies.

Wolff räumte allerdings bereits ein, dass die Erfolgsaussichten von Mercedes eher gering erscheinen. Der Hauptgrund: Anders als Gasly, der erst nach dem Rennen zurückversetzt wurde, hat Russell die gegen ihn verhängte Strafe bereits während des Rennens abgesessen.

Alpine konnte die beiden Fünf-Sekunden-Zeitstrafen gegen Gasly schlicht aus dem Rennergebnis entfernen lassen. Bei Russell gestaltet sich die Situation deutlich komplizierter, weil er die ursprüngliche Fünf-Sekunden-Strafe nicht abgesessen hatte und stattdessen mit einer Durchfahrtsstrafe belegt worden war.

Der Antrag auf Überprüfung seitens Mercedes dürfte daher vor allem symbolischen Charakter haben: Mercedes hofft darauf, "einen Platz am Tisch zu bekommen", wie es Wolff formulierte. Gleichzeitig möchte das Team von den Rennkommissaren zusätzliche Klarstellungen zu dem Vorgang erhalten, auch mit Blick auf zukünftige Entscheidungen.

Unklar ist unterdessen offenbar noch, ob Mercedes und Red Bull auch gegen die Entscheidung der FIA, die Strafen gegen Gasly zurückzunehmen, weiter vorgehen werden. Beide Teams hatten bei der FIA zunächst ihre Absicht hinterlegt, Berufung einzulegen.

Dadurch haben sie sich effektiv 96 Stunden Zeit verschafft, um zu entscheiden, ob sie tatsächlich ein formelles Berufungsverfahren einleiten wollen. Red Bull erklärte zuletzt, dass darüber bislang noch keine Entscheidung gefallen sei.