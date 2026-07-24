Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Mercedes hatte im Vorfeld des Formel-1-Wochenendes von Budapest (hier live im Ticker verfolgen) bereits mit einer starken Ferrari-Pace gerechnet. Doch trotz eines Vorsprungs von einer halben Sekunde auf die Konkurrenz sieht man bei den Silberpfeilen noch nichts, was "alarmierend" wäre. "Es ist einfach eine wirklich gutes Messlatte", sagt der stellvertretende Teamchef Bradley Lord.

Dabei schien Mercedes am Freitag am Hungaroring selbst große Probleme zu haben. Beide Piloten berichteten über Schwierigkeiten mit der Balance des Autos. Die Konsequenz: George Russell hatte als Fünfter fast eine Sekunde Rückstand auf Ferrari, bei WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli stand am Ende sogar nur Position 13 zu Buche.

"Es war ein ziemlich merkwürdiger Tag da draußen, ich glaube für alle", sagt Russell nach dem Training. "Budapest ist eine fantastische Strecke zum Fahren, aber sie haben die Hälfte der Strecke neu asphaltiert. Es ist super holprig und ein Großteil bricht in den letzten paar Kurven auf, was das Fahren ziemlich merkwürdig macht."

"Unsere Pace auf einer einzelnen Runde sah nicht toll aus, der Longrun schien konkurrenzfähiger zu sein. Aber das, was wir bezüglich Ferrari im Grunde befürchtet hatten, schien der Fall zu sein", so der Engländer über die starke Pace von Ferrari.

Ferraris SF-26 erarbeitete sich zu Beginn der Saison den Ruf, in langsamen und mittelschnellen Kurven schnell zu sein - bis zu dem Punkt, dass das Team als absoluter Favorit auf den Sieg beim Großen Preis von Monaco galt. Dazu kam es zwar nicht, doch Hamilton gewann in Barcelona und Leclerc in Silverstone - Strecken, die als weniger vorteilhaft für das technische Paket der Scuderia galten.

Am Freitag holte sich die Scuderia in Ungarn beide Bestzeiten, während Mercedes hinter den Erwartungen blieb, doch bei den Silberpfeilen bleibt man noch ruhig. Denn man weiß, dass vor allem Antonellis Zeit wenig aussagekräftig war.

"Wir haben nicht wirklich ein klares Bild von unserer Pace auf einer einzelnen Runde bekommen - schlichtweg weil Kimi seine Runde wegen der roten Flagge nicht beenden konnte und bei seinem nächsten Versuch einen heftigen Übersteuer-Moment sowie einen Bremsplatten hatte", betont Lord. "Das müssen wir uns also morgen ansehen."

"Beide Fahrer hatten mit der Fahrzeugbalance zu kämpfen, meinten, es sei wirklich knifflig, recht nervös, Übersteuern, Untersteuern, unbeständig - ja, wir sind heute auf eine einzelne Runde nicht besonders glücklich. Wir glauben aber, dass das wahrscheinlich an den Reifen liegt und daran, dass wir sie nicht ins richtige Arbeitsfenster bekommen haben, um das Beste aus ihnen herauszuholen."

"Denn als es an die Longruns ging, sah George ziemlich konkurrenzfähig aus und Kimi ebenfalls sehr konstant auf dem weichen Reifen - also in einer normaleren Position."

Für das Rennen hat Mercedes daher Anlass für Optimismus, doch auch den Kampf um die Poleposition am Samstag hat der Rennstall noch nicht aufgegeben: "Wir waren dieses Jahr auf jedem Streckentyp konkurrenzfähig", betont Lord.

"Ich weiß, dass es eine gewisse Erzählung gibt, wonach uns bestimmte Strecken liegen und andere ihnen. Wir haben im Allgemeinen gesehen, dass andere Teams ziemlich stark schwanken. Aber ich denke, wir haben ziemlich konstant da oben und an der Spitze mitgekämpft und waren bei jedem Rennen in der Lage, um die Pole zu fahren."

"Das muss also auch unser Ziel für morgen sein."