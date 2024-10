Mercedes: Darum wurde der Sitz von Hamilton & Russell immer zu heiß

Was für ein Problem hat Mercedes mit seinem Sitz? In den vergangenen Rennen hatten sich Lewis Hamilton und George Russell immer wieder über zu heiße Temperaturen in ihren Cockpits beschwert. Vor allem der Sitz wurde beiden Fahrern im Laufe der Rennen zu warm, sodass es sich für sie fast wie in einer Sauna anfühlte.

Auffällig war, dass es dabei vor allem in Monza oder Baku auftrat, wo lange Geraden ein wichtiger Teil der Strecke sind. Auf Geraden werden die Autos, die ohnehin durch den Ground-Effect schon sehr niedrig auf der Straße liegen müssen, noch weiter an den Asphalt angesaugt.

"Und jedes Mal, wenn wir dann mit dem Unterboden touchen, dann kommt diese Hitze", versucht sich Mercedes-Kommunikationsleiter Bradley Lord im ORF an einer Erklärung. Und da die Geraden ziemlich lang sind, besteht das Problem eben auch lange und staut sich auf. "Wir glauben, dass es damit zusammenhängt", sagt er.

Ganz verstanden hat Mercedes das Problem aber noch nicht: "Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, denn wir verstehen nicht alle Faktoren, die da wesentlich sind", sagt Lord weiter. "Denn es gibt auch Elektronik unter dem Sitz und auch andere Sachen, die da mitspielen können."

Diese These wird auch vom leitenden Renningenieur Andrew Shovlin gestützt. Er sagt, dass alleine vom Motor eine Menge Wärme generiert wird, die man abzuleiten versucht. "Und man hat viele elektronische Boxen, die ebenfalls hart arbeiten und ihre eigene Wärme erzeugen", so Shovlin. "Und die versucht man aus dem Auto zu bringen."

Wenn dann noch die Wärme dazukommt, die von der Reibung der Planke auf der Straße erzeugt wird, "dann beginnt es, dass sich alles durch den Unterboden des Autos und in den Fahrersitz leitet", sagt er.

Hinzu kam, dass es gerade in Monza mit 33 bis 34 Grad Celsius ziemlich heiß war. Das heißt: Kühler konnte es auch nicht werden. "Es gibt es zahlreiche Wärmequellen, die die Temperatur in die Höhe treiben, sodass das Cockpit deutlich über die Körpertemperatur des Fahrers ansteigt und es für ihn sehr schwer ist, sich abzukühlen", sagt Shovlin weiter.

"Aber es kann auch sein, dass es mit einer veränderten Luftanströmung zusammenhängt", ergänzt Lord, "weil Aeropakete in Monza oder in Baku anders sind als die meisten anderen über das Jahr."

Es dürften also viele Faktoren sein, die in das Sauna-Problem der Silberpfeile reinspielen. "Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, was es ist", so Lord.

Allerdings hat Mercedes in den vergangenen Wochen auch nach Lösungen gesucht, um die Situation für die Fahrer angenehmer zu machen, "und auch innerhalb des Sports wird nach Möglichkeiten gesucht, wie wir das Auto bei diesen außergewöhnlichen Rennen mit zusätzlicher Ausrüstung ausstatten können, um die Fahrer etwas kühler zu halten", sagt Shovlin.

Die FIA hatte im Juli angekündigt, ein neues Belüftungssystem für heiße Rennen ausprobieren zu wollen.