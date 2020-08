Mercedes deutlich verbessert: Reifenprobleme gelöst?

Hat Mercedes seine Reifenprobleme aus Silverstone im Griff oder haben nur die Umstände dazu geführt, dass Lewis Hamilton seine Pneus in Barcelona plötzlich besser managen konnte als Max Verstappen? "Eine gute Frage", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Und Lewis Hamilton meint: "Wir haben eigentlich gar nichts viel verändert."

in Silverstone profitierte Red Bull von der weichen Reifenwahl mit hohem Luftdruck und heißen Temperaturen. Die heißen Temperaturen waren auch in Barcelona vorhanden, allerdings waren dort die Reifen härter und die Drücke wieder normal. "Und der Asphalt ist hier ganz anders als in Silverstone", sagt Wolff. "In Silverstone fahren wir auf einem Spiegel, hier doch auf einem relativ rauen Asphalt."

Also waren es vermutlich doch die Umstände, denn laut Hamilton habe er das gleiche Management wie immer betrieben. "Und ich glaube, wenn wir jetzt immer noch bei dem Rennen von einer Woche davor wären, dann würden wir wohl immer noch die gleichen Probleme haben", sagt er. "Aber sicher bin ich mir da nicht."

Hamilton müsse erst noch verstehen, was in Silverstone vor sich gegangen war, doch in Barcelona habe es einfach gepasst: "Die Balance war großartig, von daher kann ich mich nicht beschweren. Auch die Funktionsweise der Reifen hätte in Spanien zum Auto gepasst.

"Die Jungs haben gute Arbeit geleistet, das zu verstehen. Ich denke, dass wir die perfekte Strategie hatten", lobt Hamilton. "Wir werden aber weiter daran arbeiten, alles zu verstehen, damit wir uns verbessern können, wenn wir zurück auf die weichen Reifen gehen."

Auch Wolff lobt die Arbeit seines Teams: "Ich denke, dass wir viel verstanden haben, dass wir die richtigen Schritte gesetzt haben", sagt er. Dass wir da diese Performance hinlegen und Verstappen der Erste war, der eigentlich über den Reifen geklagt hat, wo vor einer Woche alles umgekehrt war, ist für mich schon beeindruckend, was das Team hier geschafft hat."

