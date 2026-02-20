Mercedes: Die Zuverlässigkeit ist unser größtes Handicap

Rein zeitentechnisch scheint Mercedes bestens auf den Start der neuen Formel-1-Saison vorbereitet zu sein: George Russell und Andrea Kimi Antonelli machten bislang die Bestzeiten der Testwoche in Bahrain unter sich aus und lagen auch in der vergangenen Woche gleich doppelt vorne.

Es könnte also alles auf gelungene Testfahrten hinauslaufen - wenn da nicht das Thema Zuverlässigkeit wäre. Denn nach einem erstaunlich problemfreien Barcelona-Shakedown war das in Bahrain die größte Schwäche der Silberpfeile.

Vor allem Antonelli wurde in den vergangenen Tagen immer wieder von Problemen geplagt und war in der ersten Bahrain-Woche auch der Fahrer mit den wenigsten Kilometern von allen - selbst hinter beiden Aston-Martin-Fahrern.

"Wirft einen jedes Mal zurück"

Auch am heutigen letzten Testtag war der Arbeitstag des Italieners wieder vorzeitig beendet, weil er seinen W17 nach 49 Runden am Streckenrand parken musste. "Ja, es war nicht der reibungsloseste Test für mich hier in Bahrain", muss Antonelli einräumen, "aber genau dafür sind Tests da."

"Es geht nur ums Testen, und es ist wirklich wichtig, die Probleme jetzt zu beheben und sie jetzt zu erleben, damit für den Rest der Saison alles passt. Das Team hat sich das Ganze bereits angesehen, das Problem gefunden und auch eine Lösung parat. Hoffentlich wird für Australien alles okay sein."

Für Mercedes entstand eine ungewollte Zwangspause, da sie für George Russell am Nachmittag eine komplett neue Antriebseinheit in das Auto bauen mussten. "Es gab definitiv positive Aspekte, aber jedes Mal, wenn ein Problem auftritt, wirft einen das ein gutes Stück zurück", ärgert sich auch Russell über die Schwierigkeiten.

Positiv ist aus Mercedes-Sicht natürlich die Performance von Auto und Antrieb, zudem loben die Fahrer das Gefühl im Fahrzeug und die Fortschritte, die das Team von Tag zu Tag macht.

"Um ehrlich zu sein, haben wir viel Set-up-Arbeit geleistet und das Feedback des Autos ist gut", sagt Antonelli. "Natürlich sehen die anderen Topteams auch ziemlich gut aus. Ferrari wirkte heute Morgen sehr stark, aber auch McLaren gestern und Red Bull ebenfalls. Ich denke, die Top 4 liegen ziemlich nah beieinander, und es wird ein enger Kampf."

Schlechteste Starts in Russells Karriere

Russell weiß, dass sich Mercedes dabei auf "eine Menge Potenzial im Auto" verlassen kann. Er weiß aber auch, dass das nicht reicht. Neben der Zuverlässigkeit sind die Starts für die Silberpfeile aktuell noch eine große Problemzone.

"Um ein Rennen zu gewinnen, muss man auch verdammt gut vom Fleck kommen. Die zwei Starts, die ich diese Woche gemacht habe, waren schlechter als mein schlechtester Start in der Formel 1 überhaupt", sagt der Brite. "Währenddessen kam Lewis [Hamilton] von P11 auf P1 vor."

"Zum jetzigen Zeitpunkt spielt es keine Rolle, wie schnell man ist. Das, was einen zu Fall bringen wird, ist die höchste Hürde. Und genau darum versuchen wir uns gerade zu kümmern. Momentan stolpern wir noch über einige davon."