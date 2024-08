Mercedes: Drei Faktoren führten zur Disqualifikation von George Russell

Drei Faktoren haben zur Disqualifikation von George Russell beim letzten Rennen vor der Sommerpause geführt, das haben die Analysen von Mercedes nach dem verlorenen Sieg in Spa-Francorchamps ergeben. Russell hatte mit einer mutigen Einstoppstrategie als Erster die Ziellinie überquert, bekam den Sieg aber wieder weggenommen, weil er 1,5 Kilogramm zu leicht gewesen war.

Ursprünglich hatte Mercedes keine Antwort darauf, warum Russells Auto untergewichtig war, da es nach dem Qualifying ähnlich schwer wie der Bolide von Teamkollege Lewis Hamilton war - nämlich innerhalb von 500 Gramm. Mittlerweile hat man aber erkannt, dass drei Faktoren zum Untergewicht beigetragen haben.

"Es war klar, dass wir nicht gut genug gearbeitet haben, aber es war einfach eine Reihe von Faktoren, die zusammenkamen, sodass wir unsere Erwartungen bezüglich wie viel Gewicht wir verlieren übertroffen haben - mich eingeschlossen", erklärt Russell vor dem Rennen in Zandvoort.

Faktor eins sind die Reifen, die durch die Einstoppstrategie deutlich mehr Gewicht verloren haben als geplant. Diese waren leichter als die Pneus von Hamilton, doch das war nicht das einzige Problem.

Auch die Planke am Unterboden war stärker abgenutzt als erwartet, wobei vor allem die Eau Rouge mit ihrer Kompression die Boliden stark belastet. Und Faktor drei ist das Körpergewicht von Russell, der zum einen in der Hitze etwas mehr Gewicht einbüßte, aber auch schon zuvor etwas leichter war als sonst, wie er zugibt.

"Ich wusste schon vor dem Rennen, dass ich etwas zu wenig Gewicht hatte, aber es war zu spät, um noch etwas daran zu ändern, ohne ein Steak zu essen oder so, was wahrscheinlich nicht die beste Routine vor dem Rennen wäre", sagt der Engländer.

Mercedes gedrängt, an die Grenze zu gehen

"Es gibt Dinge, die wir jetzt im Nachhinein besser machen können, und wir werden sie in Zukunft besser machen. Und wie immer muss man zuerst einen Fehler machen, bis man erkennt, dass es ein Problem gibt."

Russell sagt, dass er im Team schon öfter darauf gedrängt habe, mehr Risiken einzugehen und an die Grenze zu gehen. "Wenn man bei allem, was man tut, etwas Raum lässt, wird man nie disqualifiziert. Man würde nie einen Fehler beim Fahren machen. Man würde sich nie drehen. Aber man würde nie wissen, was das wahre Potenzial ist", erklärt er.

"Und natürlich ist es sehr frustrierend, dass wir das einzige Mal in drei Jahren, als wir knapp unter dem Gewichtslimit lagen, das Rennen gewonnen haben. Aber wir geben niemandem die Schuld, denn wir sitzen im selben Boot, und das wird uns für die Zukunft stärker machen", so Russell, der es aber versucht, positiv zu sehen.

Russell: Für mich trotzdem ein Sieg

"Es war ein unglaubliches Gefühl, einfach da draußen zu sein und zu sehen, wie sich diese Chance verwirklicht", lacht er. Der Sieg mit den Feierlichkeiten sei ein Gefühl gewesen, "das mir niemand nehmen kann."

"Ich glaube, wenn ich dieses Jahr in einem Meisterschaftskampf gewesen wäre, wären diese 25 Punkte ein viel größerer Schlag für uns gewesen. Aber in dieser Saison sind wir leider nicht ganz so weit."

Er sagt: "Ich meinen Augen ist es trotzdem ein Sieg." Russell habe den Siegerhelm zuhause auch neben die der beiden anderen Siege gestellt. "Und wie ich schon sagte, waren die Feierlichkeiten, die ich in diesem Moment mit dem Team hatte, eines der besten Gefühle in meiner Karriere. Ich kann dem Geschehenen also nur Positives abgewinnen."