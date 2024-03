Mercedes entdeckt größten Hinweis auf Performance-Probleme 2024

Laut Mercedes-Technikchef James Allison haben die ersten drei Rennen der Formel 1 2024 erste Hinweise darauf geliefert, warum Mercedes so große Probleme hat. Während der W15 für Lewis Hamilton und George Russell zwar leichter zu handhaben ist, hat er noch nicht den erwarteten Leistungssprung gebracht.

Mercedes ist noch nicht über den fünften Platz hinausgekommen und liegt nach einem Doppelausfall in Australien 29 Punkte hinter McLaren auf dem dritten Rang zurück. Selbst wenn man die beiden Ausfälle außer Acht lässt, hat das Team aus Brackley um seine Performance gekämpft, und auf den sehr unterschiedlichen Strecken des Saisonstarts in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien sind einige besorgniserregende Trends zutage getreten.

Mercedes: Je wärmer es wird, desto mehr fallen wir zurück

"Wir beginnen, ein Muster zu erkennen, dass wir an den meisten Wochenenden eine Phase haben, in der wir uns mit dem Auto sicher fühlen, aber dann, in den wichtigen Sessions, im Qualifying und im Rennen, geht uns das durch die Lappen", erklärt Allison.

"Wenn wir versuchen, dieses Muster zu erkennen, dann ist die stärkste Korrelation, die wir derzeit herstellen können, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit abnimmt, wenn die Strecke warm ist, wenn der Tag am wärmsten ist und daher die Reifentemperaturen mit denen der Strecke steigen. Das gibt uns einige Hinweise darauf, was wir von nun an tun müssen. Vom FT3 bis zum Qualifying in Melbourne gab es keine Änderungen an der Abstimmung."

In der Hitze Saudi-Arabiens wurde aber auch deutlich, dass der W15 in Hochgeschwindigkeitskurven mit dem Grip kämpft, was durch das Bouncing noch verschlimmert wird. In Australien hat sich ein ähnlicher Trend gezeigt, da der W15 besonders in den kurvenreichen Sektoren eins und drei kein Land gesehen hat.

Wie schnell kann Mercedes das Ruder rumreißen?

"Wenn man die Gründe für unsere schwankende Wettbewerbsfähigkeit richtig eingeschätzt hat, dann kann man am Wochenende ein Programm erarbeiten, das darauf abzielt, die Temperatur und die Temperaturbalance zwischen Vorder- und Hinterachse zu unseren Gunsten zu verändern und alle konventionellen Abstimmungswerkzeuge am Auto zu nutzen."

"Diese Arbeit kann man hier in der Fabrik machen und die Simulationen und so weiter. Wenn man aber zu dem Schluss kommt, dass man nach Ausschöpfung der Freiheitsgrade, die einem bei der Abstimmung zur Verfügung stehen, noch weiter gehen muss, dann wird es schon schwieriger", weiß Allison.

"Dann wird es schwieriger, denn dann gibt es unterschwellige Eigenschaften, zum Beispiel in der aerodynamischen Karte, die man entwickelt hat, oder in der Aufhängungscharakteristik, die diese spezielle Eigenschaft verschlimmert. Um es wirklich zu heilen, muss man diese zugrunde liegenden Eigenschaften ändern. Das kann entweder schnell und schmutzig sein, oder etwas aufwendiger und komplizierter."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.