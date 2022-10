Mercedes mit großem Update in Austin: Das ist am W13 alles neu!

Audio-Player laden

Mercedes hat vor dem Großen Preis der USA an diesem Wochenende die letzten Updates für das Formel-1-Auto 2022 enthüllt, mit welchen das Team die Negativserie ohne Grand-Prix-Sieg beenden will. Seit dem Rennen von Saudi-Arabien 2021 vor etwa elf Monaten konnten die Silberpfeile nicht mehr gewinnen.

Die ersten Details des Update-Pakets wurden am Donnerstag bekannt, als in der Boxengasse ein überarbeitetes Frontflügeldesign für die Autos von Lewis Hamilton und George Russell gesichtet wurde. Dazu gehörten ein überarbeitetes Design im Außenbereich sowie einige neue Strömungsumlenker zwischen den oberen Flügelteilen.

Die vollständigen Details des Update-Pakets wurden nun bestätigt, nachdem die FIA ihr technisches Dokument vor dem ersten Training am Freitag auf dem Circuit of The Americas veröffentlicht hatte.

Mercedes will mit neuem Frontflügel das Reifenmanagement verbessern

Mercedes' Einreichung bei der FIA bestätigte, dass das aktualisierte Design des Frontflügels die "Strömungsbedingungen" verbessern soll, indem die Wölbung der Frontflügelspitze reduziert und zudem die Flaps zwischen den Frontflügellamellen hinzugefügt werden.

Laut Mercedes wird dadurch "die Belastung der Flügelspitze reduziert und die Strömung zum vorderen Trommeldeflektor verbessert, was wiederum das Management der Reifen und die Strömung zum Heck des Autos verbessert."

"Die Flügelteile in den Zwischenspalten verbessern die Steifigkeit der beiden letzten Elemente des Frontflügels", fügt das Team hinzu. Der Frontflügel ist jedoch nicht das einzige neue Teil, das an diesem Wochenende am Mercedes W13 zu sehen sein wird.

Auch der Heckflügel wurde überarbeitet und verfügt nun über ein neues Endplatten-Design, um die Belastung des oberen Teils des Heckflügels zu erhöhen. Schließlich wird Mercedes an diesem Wochenende in Austin auch einen aktualisierten Unterboden einsetzen, der Änderungen an den sogenannten "Floor-Fences", ein Fortsatz des Unterbodens im Bereich vor den Seitenkästen, und der Unterbodenkante aufweist.

Auch Alpine und Alfa Romeo mit Unterboden-Updates

Die kleine Änderung an der Wölbung der "Floor-Fences" soll die Strömungsverhältnisse verbessern und die aerodynamische Belastung des Diffusors erhöhen, während die Belastung des vorderen Teils des Unterbodens erhalten bleibt. Die überarbeitete Unterbodenkante erhöht ebenfalls die aerodynamische Belastung, ohne die Belastung des Diffusors zu beeinträchtigen.

Mercedes ist eines von nur drei Teams, die in Austin mit Updates aufwarten, die anderen sind Alpine und Alfa Romeo. Alpine wird versuchen, seine Leistung im Kampf mit McLaren um P4 in der Konstrukteurswertung mit einem aktualisierten Unterboden zu verbessern, indem man ein Flügelelement unterhalb der Unterbodenkante hinzufügt. Dies wird zudem das letzte Unterboden-Update des Teams in dieser Saison sein.

Auch Alfa Romeo hat sich für ein Update am Unterboden entschieden und die Geometrie des vorderen Teils des Unterbodens sowie die seitlichen Ausschnitte verändert, um den Abtrieb zu erhöhen und den Fahrern Valtteri Bottas und Zhou Guanyu mehr Stabilität zu bieten.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.