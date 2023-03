Mercedes erklärt: So will man das Konzept des Autos verändern

Audio-Player laden

Der technische Direktor des Mercedes-Formel-1-Teams, Mike Elliott, sagt, dass das Team alle Bereiche betrachtet, während es eine Konzeptänderung für den W14 auswertet.

Nach dem Grand Prix von Bahrain machte Teamchef Toto Wolff deutlich, dass es an der Zeit sei, einen Richtungswechsel in Betracht zu ziehen, und dass es "keine heiligen Kühe" geben würde, wenn es um das Festhalten an Bewährtem geht.

Die Definition dessen, was das Konzept eines Formel-1-Autos genau beinhaltet, war in den letzten Wochen ein Gesprächsthema, wobei Wolff deutlich machte, dass es über das Markenzeichen des "Zero-Pod"-Seitenkasten hinausgeht.

Elliott: "Vielleicht haben wir einen Trick übersehen?"

In einem Mercedes-Video räumt Elliott ein, dass die Definition des Begriffs weit gefasst werde kann. "Die einfache Antwort ist, dass es für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge bedeutet", sagt er.

"Ich denke, nach Bahrain mussten wir akzeptieren, dass wir nicht dort waren, wo wir sein wollten, dass wir uns all die Dinge ansehen mussten, die unser Auto ausmachen, und herausfinden mussten, was wir anders machen und wie wir mehr Leistung bekommen könnten, weil wir einen deutlichen Rückstand aufholen müssen."

"Also sind die Ingenieure damit beschäftigt, sich mit der Aerodynamik zu beschäftigen, sie schauen sich die Form des Autos an, Dinge wie die Seitenkastengeometrie, die Unterbodengeometrie. Vielleicht haben wir einen Trick übersehen?"

"Was können wir sonst noch in das Auto einbringen, um die Leistung zu steigern? Und wir versuchen, das so schnell wie möglich zu tun. Wir wollen an der Spitze mithalten, und das können wir nur, indem wir akzeptieren, dass wir nicht in der Position sind, in der wir sein wollen, und wirklich hart kämpfen und arbeiten, um dorthin zurückzukehren."

Elliott: Schwache Performance ein "Realitätscheck"

Eliott betont, dass die schlechte Leistung des W14 in Bahrain ein "Realitätscheck" für das Brackley-Lager war, aber er meint, dass dies das Team motiviert hat, nach Lösungen zu suchen: "Natürlich war Bahrain ein echter Reality-Check und es war eine echte Enttäuschung, uns in der Position wiederzufinden, in der wir uns befinden, nämlich nicht konkurrenzfähig zu sein", sagt er.

"Eine Enttäuschung für das gesamte Team. Aber sie müssen das durchstehen und das in das umwandeln, was wir dagegen tun werden. Wie werden wir die Art von Energie und das, wozu wir fähig sind, einbringen? Wie werden wir uns vorwärts bewegen? Wie werden wir uns wieder in den Kampf zurückversetzen?"

Mercedes in Australien konkurrenzfähiger?

Auf die Frage nach der möglichen Form beim Grand Prix von Australien sagt er: "Erstens ist unser Hauptziel im Moment, weiter zu lernen. Wir hatten bisher nur zwei Rennen. Es ist wirklich schwierig, daraus Trends zu ziehen."

"Und worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist herauszufinden, wie wir weiter vorankommen. Können wir den nächsten kleinen Schritt machen? Können wir mehr Verständnis erlangen, das uns helfen wird, uns zu erholen?"

"In Bezug auf die tatsächlichen Eigenschaften der Strecke ist Australien wahrscheinlich an der Vorderachse begrenzt und wahrscheinlich eher Dschidda als Bahrain. Hoffen wir also, dass wir einen weiteren kleinen Schritt nach vorne machen, ein bisschen wettbewerbsfähiger sein werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.