Mercedes erklärt: Warum Bottas' Starts so schlecht ausgesehen haben

Zwei Formel-1-Rennen in Bahrain, und beide dürfte Valtteri Bottas nicht gerade in bester Erinnerung behalten. Denn beide Male büßte er gleich beim Start wichtige Positionen ein, aber aus unterschiedlichen Gründen, wie Mercedes in einem nun veröffentlichten Video erklärt.

Mercedes-Technikchef James Allison sagt über den Bahrain-Grand-Prix, bei dem Bottas in der Startphase von P2 auf P4 zurückgefallen ist: "Das lag daran, dass er in seiner Startbox einfach keinen guten Grip vorgefunden hat. Startplatz zwei bot an diesem Wochenende keinen guten Grip."

Wie aber ist Mercedes zu dieser Erkenntnis gekommen? Allison verweist an dieser Stelle nicht etwa darauf, dass Startbox zwei abseits der Ideallinie ist und damit per se weniger Grip aufweist, sondern auf den Vergleich zu Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton, der von P1 losgefahren war.

Der Direktvergleich zum Teamkollegen hilft

Beim zweiten Rennen in Bahain, dem Sachir-Grand-Prix, lief es aber genau umgekehrt: Bottas kam von der Pole-Position, Hamilton-Ersatzmann George Russell von P2, doch eingangs der ersten Kurve war Russell vorne.

Wieder hat Mercedes einen Direktvergleich angestellt und wieder Unterschiede erkannt. Allison: "Beide Fahrer haben die Kupplung richtig kommen lassen, beide erwischten ziemlich gute Starts. Auch die Beschleunigung war in beiden Fällen gut."

"Was den Unterschied gemacht hat: George hat ganz einfach schneller reagiert. Seine Reaktion war unheimlich gut. Das bedeutet: Sein Auto hat sich früher bewegt. Und auch wenn das nur ein ganz kleiner Vorteil war, am Ende der Geraden macht es dann eben den Unterschied. Das hat ihm vor der ersten Kurve den Vorteil verschafft."

Auch in diesem zweiten Fall büßte Bottas wichtige Meter ein, im Vergleich zum ersten Start in Bahrain aber nur eine Position: Er fiel hinter Russell zurück.

