Mercedes findet Ursache: Sind die Probleme von Russell jetzt gelöst?

George Russell glaubt, dass er und Mercedes die Ursache für seine jüngsten Probleme in der Formel 1 gefunden haben - und dass er sich nicht mehr darauf konzentrieren muss, seinen Fahrstil anzupassen, um das Beste aus seinem Auto herauszuholen.

Der Brite erlebte zuletzt ein desaströses Wochenende in Spa-Francorchamps, bei dem er im Qualifying eine halbe Sekunde hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli lag und im Rennen nach einer Kollision mit Lewis Hamilton in Kurve 5 im Kiesbett landete.

Im Vorfeld seines Ausfalls war Russell auf der Kemmel-Geraden die Batterie ausgegangen, was ihn bei der Anfahrt auf die Kurvenkombination Les Combes kalt erwischte. Obwohl es nicht im TV übertragen wurde, zeigte der aufgetauchte Funkverkehr Russells Frust über den Ladezustand seines Autos.

In den vorangegangenen Rennen hatte Russell versucht, seinen Fahrstil anzupassen, um konsequenter mit Antonelli mithalten zu können. Doch wie er nun sagt, haben die Daten aus Spa gezeigt, dass dies gar nicht das Problem war.

"Nun, im Grunde gab es Werte auf dem Bildschirm, die nicht ganz richtig kalibriert waren", erklärt Russell. "Es ist also nicht so, dass mit der Hardware etwas nicht stimmt oder es ein Problem mit den Teilen gibt. Aber in Spa gab es zusätzlich zwei Themen."

"Ich denke, die Energieabgabe war über die gesamte Runde hinweg nicht ganz optimal. Wir haben das auch bei Piastri gesehen, der ein ähnliches Problem hatte. Das war also eines meiner Probleme", sagt er.

"Aber darüber hinaus hatten wir noch etwas Separates. Es hing alles damit zusammen, dass dieselbe Kalibrierung nicht ganz gestimmt hat. Ich will nicht vereinfacht von bloßen Zahlen auf einem Bildschirm sprechen, aber wir wissen jetzt, welche Werte potenziell nicht korrekt waren."

"Wir können das beheben, die Dinge neukalibrieren und dem Motor seine volle Leistungsfähigkeit zurückgeben", verspricht er.

Russell sagt, dass die Entdeckung des Kalibrierungsproblems eine große Erleichterung war, da er am Steuer schließlich ständig über seine Eingaben nachdenken musste; Mercedes war durch die Daten der vorherigen Rennen zu dem Schluss gekommen, dass es am Fahrstil liege.

Für Ungarn glaubt Russell, dass er nun wieder natürlicher fahren und sich "auf die einfachen Dinge konzentrieren" kann - und er ist der Meinung, dass die vorherigen Versuche, seinen Fahrstil anzupassen, letztlich umsonst waren.

"Ja, das ist eine enorme Last, die mir vom Herzen fällt", sagt er, "aber ehrlich gesagt auch beim Fahren selbst. Denn in einigen Runden in Silverstone und dann während des Großteils von Freitag und Samstag in Spa habe ich darüber nachgedacht, wie ich fahren muss, um den Motor auf der Geraden schnell zu machen - wie ich ans Gas gehe, welche Gangwahl ich treffe, wie früh ich vor dem Gasgeben bin."

"Die Daten sagten uns, dass das wahrscheinlich der Grund war, aber es stellte sich heraus, dass es nicht der Grund war. All diese Mühe über drei Sessions hinweg, mein Fahren rund um eine neue Technik neu zu optimieren, war also gewissermaßen für die Katz", so Russell.

"Ich freue mich jetzt darauf, in ein Wochenende zu gehen, an dem ich einfach versuchen kann, mich darauf zu konzentrieren, schnell zu fahren und mich auf die einfachen Dinge zu fokussieren."

"Ich weiß, dass ich dann meine beste Leistung bringe. Aber wir sind nicht in einem einfachen Sport, daher ist es manchmal leichter gesagt als getan, sich einfach nur auf die einfachen Dinge zu konzentrieren."