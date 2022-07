Mercedes-Formel-1-Team investiert in nachhaltigen Flugkraftstoff Um bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen, investiert Mercedes in nachhaltigen Flugkraftstoff - Das Formel-1-Team sieht sich dabei in einer Vorreiterrolle

Autor: Ruben Zimmermann Audio-Player laden Als laut eigener Aussage "erstes Sportteam weltweit" investiert das Mercedes-Formel-1-Team in nachhaltigen Flugkraftstoff. Die Maßnahme ist Teil des Programms, mit dem der Rennstall aus Brackley bis 2030 CO2-Neutralität erreichen möchte. "Nachhaltiger Flugkraftstoff hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir reisen, und die Auswirkungen, die wir auf die Umwelt haben, zu verändern. Dies ist ein Thema, über das ich sowohl persönlich als auch beruflich viel nachdenke", verrät Toto Wolff. "Ich fliege viel; das Team fliegt viel. Wenn wir schon fliegen müssen, dann müssen wir einen besseren Weg finden, dies zu tun, und SAF [Sustainable Aviation Fuel] ist die beste Lösung, die der Luftfahrtindustrie im Moment zur Verfügung steht." "Wir wollen an der Spitze des Wandels stehen und unsere globale Motorsportplattform als Modell für eine nachhaltigere und vielfältigere Zukunft nutzen", erklärt der Teamchef. Doch worum handelt es sich bei nachhaltigem Flugbenzin überhaupt? "Sustainable Aviation Fuel (SAF) ist ein aus erneuerbaren Rohstoffen oder Abfällen gewonnener Flugkraftstoff", heißt es in einer Pressemitteilung von Mercedes, in der man darauf verweist, dass SAF "eine aufstrebende Technologie" sei. Diese werde "von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) als wichtiger Beitrag zur Verringerung künftiger Emissionen des internationalen Luftverkehrs anerkannt." Wie viel Geld Mercedes genau investiert, lässt man offen. Man spricht lediglich von einer "Multi-Millionen-Dollar-Investition in SAF". Zudem wird in der Pressemitteilung verraten, dass der Luftverkehr "mehr als ein Viertel unseres gesamten prognostizierten Kohlenstoff-Fußabdrucks" ausmache. "SAF wird ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Teams sein und spiegelt unseren Wunsch wider, den Wandel innerhalb der Formel 1 hin zu einem nachhaltigeren Rennsport voranzutreiben", heißt es in dem Statement. Wichtig in diesem Zusammenhang: Unter die Budgetobergrenze der Formel 1 fällt diese Investition nicht. "Die Anschaffung von nachhaltigem Flugbenzin wird für unsere indirekten Scope-3-Luftfahrtemissionen verwendet", heißt es von Mercedes. Außerdem werde man "unsere verbleibenden Kohlenstoffemissionen aus dem Flugverkehr weiterhin durch Gold-Standard-Kompensationen ausgleichen, während wir mit der Industrie zusammenarbeiten, um die Verfügbarkeit von SAF zu erhöhen." Denn aktuell sind die Möglichkeiten zur Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen noch begrenzt. "Wir hoffen, dass die Nutzung unserer einflussreichen globalen Plattform die Entwicklung und das Wachstum des SAF-Marktes unterstützt", heißt es von Mercedes. Alice Ashpitel, Managerin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei Mercedes, erklärt: "Wir hoffen, eine führende Rolle dabei zu spielen, um zu zeigen, was mit SAF möglich ist, und anderen Branchen damit zu beweisen, was erreicht werden kann."