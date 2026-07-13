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Mercedes: George Russell warnt vor unberechenbaren Regenrennen in Spa

Mercedes-Pilot George Russell blickt mit Sorgenfalten auf das Spa-Wochenende - Die neuen 2026er-Boliden im Regen seien eine Fahrt ins absolute Ungewisse

Lydia Mee
Bearbeitet:
Vorschau auf Spa: George Russell warnt vor der großen Regen-Unbekannten

Spa-Francorchamps im Regen: So schwierig wird es 2026

Foto: LAT Images

Mercedes-Pilot George Russell hat davor gewarnt, dass auf die Formel-1-Fahrer eine völlig unvorhersehbare Herausforderung zukommt, wenn es in dieser Saison endlich das erste Regenrennen gibt. Er gibt offen zu, dass es praktisch unmöglich sei, sich vernünftig auf den Einsatz der 2026er-Boliden bei nassen Bedingungen vorzubereiten.

Russell äußerte sich nach einem dramatischen, aber trockenen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Dort hatte er trotz eines schleichenden Plattfusses noch den zweiten Platz gerettet, da er von einer späten Safety-Car-Phase profitieren konnte.

George Russell

George Russell spricht über seine Erwartungen an das Spa-Rennen

Foto: LAT Images

Da die Weltmeisterschaft nun Kurs auf den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps nimmt - eine Rennstrecke, die für ihre wechselhaften Bedingungen bekannt ist -, steht die Aussicht auf ein verregnetes Wochenende im Raum. Für den britischen Rennfahrer und seine Rivalen bedeutet eine nasse Session in den aktuellen Autos den Vorstoß ins absolute Ungewisse.

Die große Unbekannte

"Man kann das nicht wirklich planen, weil man einfach nicht weiß, womit man es zu tun hat", erklärte Russell in der Nu Silver Arrows Radio Show.

"Du weißt nicht, was für ein Biest da unter dir steckt. Es gab bereits gewisse Diskussionen darüber, dass die Reifen vielleicht nicht mehr so gut sein könnten wie in den vergangenen Jahren. Als Fahrer lässt man es auf der Out-Lap und in der ersten Runde also wahrscheinlich erst einmal etwas vorsichtiger angehen."

"Man wird in seiner ersten Push-Lap, der ersten Runde im Regen, wohl eher nicht voll durch die Eau Rouge fahren", stellt er klar.

Vorbereitung für die Katz?

Bradley Lord, der stellvertretende Teamchef von Mercedes, merkte an, dass im Regen keine zwei Runden gleich seien. Russell stimmte dem zu: "Nein. Man kann sich also gar nicht darauf vorbereiten. Du kannst noch so viel Vorbereitung betreiben, aber sobald du da draußen bist, musst du einfach flexibel sein und dich anpassen können."

Russell reist als WM-Zweiter zum Großen Preis von Belgien, sein Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli beträgt 25 Punkte. Das Rennwochenende in Spa-Francorchamps findet vom 17. bis 19. Juli statt.

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