Mercedes gesteht: Falsch eingestellter Frontflügel kostete Russell Pace

Der Große Preis von Barcelona-Catalunya 2026 endete für George Russell mit einem zweiten Platz - und dennoch mit offenem Erklärungsbedarf im Mercedes-Lager. Zwar sicherte sich der Brite am Samstag die Poleposition und stand auch am Sonntag auf dem Podium, doch der Rennverlauf offenbarte ab der Rennmitte zunehmende Probleme mit Balance und Reifenabbau.

Besonders im letzten Stint verlor Russell deutlich an Pace im Vergleich zu Teamkollege Lewis Hamilton, der das Rennen für Ferrari gewann. Nun hat Mercedes bestätigt, dass ein Fehler beim letzten Boxenstopp eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Schon im zweiten Rennabschnitt hatte Russell über zunehmendes Untersteuern geklagt. Diese Entwicklung führte dazu, dass die Reifen stärker belastet wurden und das Auto im weiteren Verlauf immer schwieriger zu kontrollieren war.

Diese Balanceprobleme öffneten gleichzeitig die Tür für mehrere Entwicklungen im Feld: Lewis Hamilton konnte mit seiner Dreistoppstrategie Zeit gutmachen, während Andrea Kimi Antonelli im Mercedes stetig näher rückte und zwischenzeitlich sogar als echte Gefahr für die Podiumsposition erschien. Die Mercedes-Strategie sah vor, die Balance beim finalen Boxenstopp gezielt zu korrigieren.

Geplante Frontflügel-Anpassung geht schief

Im letzten Stopp sollte das Team den Frontflügel über die dafür vorgesehene Einstellvorrichtung anpassen. Ziel war es, das zuvor aufgetretene Untersteuern zu reduzieren, die Aerobalance zu verbessern und den Reifenverschleiß zu stabilisieren. Doch genau an diesem Punkt kam es zu einem technischen Problem.

Wie Mercedes später erklärte, funktionierte das notwendige Einstellwerkzeug nicht wie vorgesehen. "In unserem letzten Boxenstopp haben wir den Frontflügel aufgrund eines Problems mit dem Einstellgerät falsch angepasst", erklärt Bradley Lord, stellvertretender Teamchef von Mercedes.

"Das bedeutete, dass er mit einer sehr stark übersteuernden Balance unterwegs war, was seine Pace in der Schlussphase definitiv beeinträchtigt hat."

Von Untersteuern zu Übersteuern: komplettes Balance-Umschlagen

Die Konsequenz des Fehlers war gravierend: Statt einer geplanten neutraleren Abstimmung fuhr Russell plötzlich mit einem deutlich übersteuernden Auto. Das bedeutete ein instabiles Heck, weniger Vertrauen in schnellen Kurven und einen deutlich erhöhten Reifenverschleiß an der Hinterachse - genau dort, wo die Belastung in Barcelona ohnehin besonders hoch ist.

Besonders kritisch: Der Wechsel von Untersteuern zu Übersteuern geschah nicht schrittweise, sondern quasi abrupt nach dem letzten Stopp. Für einen Fahrer bedeutet das eine komplette Umgewöhnung des Fahrstils mitten im finalen Rennabschnitt - unter Bedingungen, in denen die Reifen bereits stark beansprucht sind.

Ein Blick in die Daten bestätigt die Auswirkungen des Fehlers. Im letzten Stint verlor Russell im Schnitt eine Sekunde pro Runde auf Lewis Hamilton. Dabei fiel der Zeitverlust nicht sofort in den ersten Runden auf, sondern verstärkte sich vor allem gegen Ende des Stints, als die Reifen auf der Hinterachse durch die übersteuernde Balance zunehmend abbauten. Mercedes betont jedoch, dass nicht alles auf den Fehler zurückzuführen sei.

Auch ohne Fehler kein Sieg garantiert

Selbst in den ersten Runden des letzten Stints, als die Reifen noch frisch waren, konnte Russell nicht ganz mit Hamiltons Tempo mithalten. Zwar spielte Verkehr und das erneute Einfinden in die Balance eine Rolle, doch bereits dort war der Abstand sichtbar. Das deutet darauf hin, dass Ferrari an diesem Wochenende insgesamt das stärkere Paket hatte - unabhängig von den Mercedes-Problemen.

Hamiltons Sieg war damit nicht allein durch Strategie oder Fehler im Mercedes-Lager erklärbar, sondern auch durch reine Pace. Barcelona gilt traditionell als Strecke mit hoher Reifenbelastung, insbesondere auf der Hinterachse. Bereits am Freitag hatte Pirelli auf erhöhte Temperaturen und kritische Verschleißwerte reagiert und den Luftdruck angepasst, um die Kontaktfläche zu verbessern.

In dieser ohnehin sensiblen Umgebung kann eine falsch abgestimmte Aerobalance besonders große Auswirkungen haben. Ein zu stark über- oder untersteuerndes Auto führt zwangsläufig zu erhöhtem Schlupf - und damit zu schnellerem Reifenabbau.