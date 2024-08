Mercedes: Warum Hamilton jetzt so viel besser mit dem W15 zurechtkommt

Mercedes hat mit dem W15 nach einem schwierigen Start in die Formel-1-Saison 2024 deutliche Fortschritte gemacht, von denen laut Chefingenieur Andrew Shovlin Lewis Hamilton mehr profitiert hat als sein Teamkollege George Russell.

Zusammen haben sie drei der letzten vier Rennen gewonnen: Russell siegte in Spielberg, Hamilton in Silverstone und Spa. Dieser Fortschritt fiel auch mit Hamiltons Fähigkeit zusammen, mehr aus dem Auto herauszuholen, nachdem er zu Beginn der Saison im Vergleich zu Russell noch mehr Schwierigkeiten hatte.

Shovlin glaubt, dass Hamiltons aktuelle Form so viel besser ist, weil er besonders mit den Eigenschaften des Autos in seiner Anfangsphase zu kämpfen hatte.

"Ich denke, dass Lewis das Auto am Anfang vielleicht schwieriger zu handhaben fand", erklärt der Mercedes-Chefingenieur. "Einer der Bereiche, in denen wir das Auto verbessert haben, ist, dass wir in der Lage sind, mit einem Set-up in ersten Training zu starten, das eine gute Grundlage bietet, auf der man aufbauen und es dann feinabstimmen kann. Das hilft enorm für das gesamte Wochenende."

Shovlin: Für Hamilton war es schwieriger

"Zu Beginn des Jahres haben wir relativ kleine Änderungen vorgenommen, und plötzlich hat das gesamte Gleichgewicht des Autos nicht mehr gepasst, und wir hatten wirklich Schwierigkeiten", blickt Shovlin zurück. "Man kann wahrscheinlich sagen, dass es für Lewis in den ersten Rennen schwieriger war, das Auto abzustimmen als für George."

Da Mercedes jedoch mehr Geschwindigkeit aus dem Auto herausgeholt hat, sagt Shovlin, dass jetzt beide Fahrer ähnliche Anforderungen an das Auto stellen. "Es gibt einen bestimmten Fahrstil, der zu diesen Reifen passt", erklärt der Ingenieur.

Gute Zusammenarbeit der Mercedes-Teamkollegen

"Man merkt, dass die beiden Fahrer jetzt bei der Abstimmung nie weit voneinander entfernt sind. Sobald das Auto in einem guten Betriebsfenster ist, funktioniert das Gleiche für beide ziemlich gut. Und zwischen den Sessions studieren sie, was der andere macht, um herauszufinden, wo die Fortschritte liegen."

"Im Laufe des Jahres haben die beiden zusammengearbeitet. Beide waren zu Beginn nicht dort, wo sie sein wollten, und sie konnten sich gegenseitig helfen, indem sie verschiedene Experimente mit Set-up und Fahrstil ausprobierten. Insgesamt macht man als Team Fortschritte, und so funktioniert ein Team mit zwei Fahrern."

Shovlin gibt zu, dass die ersten Rennen für alle eine besondere Herausforderung waren, weil sich das Team so nah an der Spitze fühlte, aber dennoch nicht die gewünschten Platzierungen erreichte: "Im ersten Teil des Jahres war vieles ziemlich frustrierend."

"Wir landeten auf dem fünften, sechsten oder siebten Platz, und oft sah man, dass wir mit nur einem Zehntel mehr Leistung drei Plätze weiter vorne gewesen wären", erinnert er sich und verweist auf die ansteigende Formkurve: "Wir haben Fortschritte gemacht. Deshalb können wir jetzt auf dem Podium stehen."

"Aber unabhängig davon, ob das Auto schnell ist oder nicht schnell genug, ob es langsam ist, die Fahrer sind immer dabei, uns zu helfen, herauszufinden, was der nächste Schritt ist, wo wir unsere Entwicklungsressourcen am besten einsetzen und wie wir das in Leistung umwandeln können. Das hat sich nicht geändert. Es ist nur so, dass es mit einem schnelleren Auto viel mehr Spaß macht."