Mercedes: Hamilton-Planke nach dem Training unbeschädigt

Laut Mercedes sei die Bodenplatte am Auto von Lewis Hamilton nach dem Training zum Formel-1-Rennen in Austin unbeschädigt gewesen, was letzten Endes dazu führte, dass der Rennstall eine zu niedrige Fahrhöhe für den Rest des Wochenendes wählte.

Hamilton war beim Rennen auf dem Circuit of the Americas am vergangenen Wochenende als Zweiter disqualifiziert worden, nachdem bei Nachkontrollen festgestellt worden war, dass die Planke mehr als den laut Reglement erlaubten einen Millimeter abgenutzt war.

Das Team räumte ein, einen Fehler gemacht zu haben, weil es Hamilton zu tief fahren ließ, was auf der unebenen Strecke zu übermäßigem Verschleiß führte. Technikchef James Allison sagt, dass das Team nicht genug Spielraum gelassen habe, nachdem es nach dem Freien Training das Gefühl hatte, alles unter Kontrolle zu haben.

Tatsächlich zeigte die erste Analyse der Platte nach dem ersten Training, dem einzigen, das die Teams vor den Parc-ferme-Bedingungen absolvierten, dass die Planke durch die Bodenwellen und Randsteine nicht beschädigt worden war.

In einem Video von Mercedes nach dem Rennen sagt Allison: "Austin ist eine Strecke mit einer sehr unebenen Oberfläche und daher ist man etwas anfälliger dafür, dass das Auto den Boden berührt. Wir haben am Ende des ersten Freien Trainings einfach nicht genug Spielraum gelassen."

"Lektion für die Zukunft"

"Als wir unser Set-up gemacht haben, haben wir die Planke überprüft und alles sah gut aus, unberührt nach dem Training. Aber das Ergebnis im Rennen spricht eine andere Sprache", sagt er.

"Wir waren illegal unterwegs, also hätten wir das Auto eindeutig etwas höher abstimmen müssen, um etwas mehr Bodenfreiheit zu haben", gibt Allison zu. "Das ist natürlich ein Fehler, ein verständlicher Fehler an einem Sprint-Wochenende, wo es viel schwieriger ist, diese Dinge richtig zu machen, vor allem auf einer unebenen Strecke."

"Aber es ist eine Lektion für die Zukunft, dass wir uns mehr Spielraum nehmen müssen, besonders auf einer Strecke wie dieser mit all ihren Unebenheiten."

Das Positive sehen

Allison gibt zu, dass es dem Team "fast peinlich" sei, einen Regelverstoß begangen zu haben, sagt aber auch, dass das Team aus der Gesamtleistung des verbesserten W14 etwas Positives ziehen könne.

"Natürlich ist die Disqualifikation ein harter Schlag", sagte er. "Es ist ein schreckliches Gefühl. Es tut weh und jeder hier spürt das."

"Jeder ist verärgert und es ist uns auch ein wenig peinlich, denn wir stehen nicht gerne auf der falschen Seite der Regeln und jammern über verlorene Punkte", so Allison.

"Das wird in ein oder zwei Tagen verblassen und durch das viel glücklichere Gefühl ersetzt werden, dass wir unser Auto an diesem Wochenende nach vorne gebracht haben, und das ist schwer zu erreichen."

"Aber wir haben es geschafft, und das mit einem guten Ergebnis. Und mit vier verbleibenden Rennen in der Meisterschaft bin ich sicher, dass wir auf der richtigen Seite der Regeln bleiben werden", sagt er.

"Das anfängliche Gefühl von Schmerz, Enttäuschung und Frustration wird verfliegen und einem sonnigen Optimismus weichen, denn wir wissen, dass das Auto mit diesem Upgrade-Paket gut aussieht und wir noch vier Rennen vor uns haben, um zu zeigen, was wir damit erreichen können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.