Mercedes-Hoffnung liegt auf Sonntag: Samstag wird nicht "unglaublich"

Wie gut ist das neue Update von Mercedes wirklich? "Für mich ist das jetzt hier die Entscheidung, ob es gelungen ist, mit dem neuen Auto wieder zur alten Form zurückzufinden", hatte 'Sky'-Experte Ralf Schumacher vor dem Wochenende über den runderneuerten W14 gesagt. "Wenn es hier nicht gelingt, dann ist die Saison sehr, sehr schwer für Mercedes."

Doch welches Fazit bleibt denn nach dem Freitag? Rein zeitentechnisch war das Training in Barcelona (Formel 1 2023 live im Ticker) sicherlich nichts, was bei Mercedes für strahlende Gesichter sorgen wird: George Russell (+0,485 Sekunden) und Lewis Hamilton (+0,642) belegten in Spanien nur die Positionen acht und elf.

"Ich würde sagen, es war ein schwieriger Tag", zieht Hamilton Bilanz. Und auch Russell bemüht sich um die klassischen Floskeln nach einem ersten Formel-1-Tag: "Heute ist erst Freitag. Ich denke, wir haben viel gelernt und werden uns heute Abend die Daten anschauen."

"Wir wissen, dass wir keine Freitagsspezialisten sind und immer am Samstag und Sonntag einen Schritt nach vorne machen", versucht Russell es positiv zu sehen. "Aber wir sind, wo wir sind. Viele Leute haben Upgrades gebracht, und wir haben nicht erwartet, dass wir die Welt aus den Angeln heben."

Russell hatte zwischenzeitlich darüber geklagt, dass das Auto vor allem in der schnellen letzten Kurve aufsitzen würde. Das, so sagt er, lasse sich aber leicht erklären und abstellen: "Wir sind einfach bei der Fahrzeughöhe ans Limit gegangen", so der Engländer. "Für die zweite Hälfte der Session hatten wir das im Griff, einfach indem wir ein bisschen höher gegangen sind."

Für den Samstag erwarten beide Piloten erst einmal ein schwieriges Qualifying: "Mit meiner Pace heute habe ich Probleme, in die Top 10 zu kommen", sagt Hamilton. "Hoffentlich werden wir über Nacht ein paar Veränderungen vornehmen können."

Erstaunt haben ihn vor allem die Verbesserungen, die andere Teams hingelegt haben: "Wenn wir auf Ocon schauen, die Alpines schlagen sich großartig", lobt er. "Wir haben gesehen, dass Aston Martin direkt hinter Red Bull Zweiter war, was wirklich beeindruckend ist. Mit Sicherheit wird es daher nicht einfach sein."

Schwieriger Samstag, besserer Sonntag?

Russell rechnet damit, dass es zwischen Mercedes, Ferrari und Alpine ziemlich eng werden dürfte. "Und auch Nico [Hülkenberg] war heute schnell. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Aber Kevin [Magnussen] war auch in Miami vor uns, aber am Sonntag sah es dann anders aus."

Das ist auch im Grunde der Tenor bei Mercedes: Freitag ist man ohnehin meist nie gut, Samstag könnte ebenfalls schwierig werden, aber am Sonntag sollte man etwas besser dastehen.

"Es gibt ein paar Überraschungen heute, aber ich bin mir sicher, dass die Geschichte morgen anders aussehen wird. Und Sonntag auch", sagt Russell. "Und am Sonntag gibt es Punkte, und das ist unser Ziel."

"Ich erwarte nicht, dass wir morgen einen unglaublichen Tag haben, aber ich erwarte definitiv, dass wir einen besseren Sonntag als Samstag haben werden."

Ähnlich drückt sich auch Hamilton aus, wenn er sagt: "Die Longrun-Pace sah nicht furchtbar aus, aber wir müssen herausfinden, wie wir auf einer Runde noch etwas mehr herausholen können."

Mercedes glaubt an Fortschritte

Allerdings waren auch die Longruns nicht wirklich atemberaubend. Durchschnittlich 0,7 Sekunden Rückstand hatte man auf Klassenprimus Red Bull und lag damit auch knapp hinter Ferrari und Aston Martin.

Mercedes muss die richtigen Schlüsse aus dem heutigen Freitag ziehen. Doch da sind die Piloten optimistisch: "Wir können definitiv noch etwas finden", sagt Russell. "Wir müssen einfach alles aus den Informationen lernen, die wir haben, und versuchen, für morgen Fortschritte zu machen."

Das sieht auch Hamilton so: "Ich werde heute Abend wieder versuchen, die richtigen Änderungen am Set-up vorzunehmen, und ich weiß, dass ich mit diesem Set-up definitiv Verbesserungen erzielen kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.