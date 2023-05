Mercedes: Imola-Upgrade soll für stabilere Basis sorgen

Für Mercedes war der Grand Prix von Miami ein Formel-1-Wochenende mit Höhen und Tiefen. Auf Schwierigkeiten im Training und Qualifying folgte eine ermutigende Pace im Rennen. George Russell wurde Vierter, Lewis Hamilton Sechster.

Doch gerade diese Achterbahnfahrt in der Form macht es schwierig, genau zu verstehen, wo die Probleme liegen. Abhilfe soll ein größeres Update schaffen, das für das nächste Rennwochenende in Imola geplant ist. Von den Änderungen erhofft sich Mercedes auch, einige Antworten auf die Fehler am aktuellen Auto zu finden.

Teamchef Toto Wolff erwartet zwar keine dramatische Wende, glaubt aber, dass die gewonnenen Erkenntnisse langfristig von Bedeutung sein könnten. "Wir müssen unsere eigenen Erwartungen im Zaum halten", sagt er mit Blick auf die Upgrades, die den Seitenkasten, den Unterboden und die Vorderradaufhängung betreffen.

"Ich habe in meinen 15 Jahren in der Formel 1 noch nie ein Patentrezept gesehen, mit dem man plötzlich eine halbe Sekunde mehr Leistung herausholen kann. Ich bezweifle daher sehr, dass das hier passieren wird", dämpft Wolff die Erwartungen.

"Aber ich freue mich darauf, dass wir bestimmte Variablen aus der Gleichung nehmen, von denen wir glauben, dass wir sie am Auto nicht richtig verstehen. Ich hoffe, dass wir so zu einer stabileren Plattform übergehen können. Und dann sollten wir sehen, wo die Basislinie liegt und was wir von dort aus tun können."

Auf die Frage, welche Variablen Mercedes vom Tisch haben möchte, sagt Wolff: "Ich denke, wir sind auf der Suche nach Abtrieb und wir versuchen, die bestmögliche mechanische Basis zu schaffen. Das Update-Paket ist sehr umfangreich, eine ziemlich große Operation." Und das auch mit Blick auf die Saison 2024.

"Deshalb wird das Upgrade, das wir mitbringen, uns helfen, die Richtung vorzugeben und die verschiedenen Bereiche zu verstehen, von denen wir glauben, dass sie eine Rolle dabei spielen könnten, warum das Auto so giftig zu fahren ist."

