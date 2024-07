Mercedes in Form: So wichtig waren die zwei Siege in Folge

945 Tage musste Lewis Hamilton auf einen Sieg in der Formel 1 warten, doch bei seinem Heimrennen in Silverstone brach der Brite den Bann und holte den zweiten Mercedes-Sieg in Folge. Zuvor hatte George Russell in Spielberg seinen ersten Saisonsieg geholt. Für das Team waren diese beiden Siege in Folge emotional und sportlich enorm wichtig.

Erstmals seit 2021 hat Mercedes wieder zwei Rennsiege in Folge eingefahren. Red Bull hat in der Ground-Effect-Ära den Staffelstab von der deutschen Marke übernommen und sich an der Spitze der Königsklasse etabliert. Zuletzt gab es 2022 zwei Siege in Folge ohne Red-Bull-Beteiligung, ausgerechnet in Silverstone und Spielberg, als Carlos Sainz und Charles Leclerc für Ferrari gewannen.

Mercedes hat in der Ground-Effect-Ära bisher nicht viel geholt: Vor dem Doppelsieg 2024 stand Russell in Brasilien 2022 einmal auf Platz eins, mehr war nicht drin. Mercedes scheint wieder in eine positive Formkurve zu kommen und das ist wichtig, um mit den anderen Teams wie Red Bull, Ferrari und McLaren mithalten zu können.

Außerdem ist das letzte Wort in der Konstrukteurs-WM noch nicht gesprochen, da Sergio Perez zuletzt keine guten Ergebnisse einfuhr. Red Bull ist in dieser Wertung schlagbar und Mercedes ist durch die jüngsten Top-Leistungen wieder etwas näher an die Top 3 herangerückt. Auf McLaren fehlen derzeit 74 Punkte.

Red Bull hat mit Sergio Perez eine Schwachstelle im Team , Ferrari war zuletzt nicht konstant und hatte sowohl in Kanada als auch in Spanien Probleme. Das öffnet McLaren und Mercedes die Tür, im Kampf um die Teamwertung ein Wörtchen mitzureden. Während Ferrari in Spanien mit dem neuen Unterboden zu kämpfen hatte, sorgten die Upgrades bei McLaren und Mercedes für Auftrieb.

McLaren ist seit den Upgrades in Miami konstant an der Spitze, Mercedes hat seit der Einführung des neuen Frontflügels in Monaco und der neuen Aufhängung in Österreich deutlich an Schwung gewonnen. Mercedes hat seit Monaco mit 125 Punkten die meisten Zähler gesammelt, gefolgt von McLaren mit 111, Red Bull mit 97 und Ferrari mit 50 Punkten.

Mercedes holt derzeit im Schnitt 18,75 Punkte pro Rennen mehr als McLaren und könnte in fünf Rennen bereits um Platz drei kämpfen. Ferrari liegt nur sieben Punkte vor McLaren und ist nach der kurzen Sommerpause ebenfalls in Schlagdistanz.

Allerdings darf man eines nicht vergessen: Mercedes hatte in Österreich und Großbritannien auch etwas Glück. In Spielberg kollidierten Lando Norris und Max Verstappen , die beide in Führung lagen. Für Ungarn ist bei Mercedes ein Upgrade geplant, das noch einmal mehr Leistung ins Auto bringen soll. Mit einem lupenreinen Hattrick würde sich Mercedes endgültig zurückmelden