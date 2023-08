Mercedes-Junior Frederik Vesti: Freitagstraining in Mexiko

Frederik Vesti wird beim 1. Training zum Großen Preis von Mexiko die Chance bekommen, den Formel-1-Boliden von Mercedes zu fahren und die 60-minütige Session für die Silberpfeile zu bestreiten. Der dänische Mercedes-Junior bekommt damit eines der beiden Freitagstrainings, die jedes Team einem Rookie zur Verfügung stellen muss.

Der 21-Jährige saß beim Young-Driver-Test nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi 2022 erstmals in einem Formel-1-Boliden. Dabei absolvierte er 124 Runden im W13 und beschrieb den Test "als den unglaublichsten Tag". Der Trainings-Einsatz in Mexiko wird seine zweite Ausfahrt in einem Formel 1-Auto.

"Ich bin unheimlich stolz, in Mexiko-Stadt das erste Training für das Team zu bestreiten - damit geht für mich ein Traum in Erfüllung", sagt Vesti. "Es ist fantastisch, daran zu denken, dass ich in weniger als zwei Monaten meine erste offizielle Formel-1-Session mit Mercedes absolvieren werde, einem Team, das achtmaliger Konstrukteurs-Weltmeister ist."

"Das war für mich immer ein Kindheitstraum, und etwas, wofür ich während meiner gesamten Nachwuchskarriere gekämpft habe. Es hat mich viel harte Arbeit gekostet, und dies ist ein sehr wichtiger Schritt auf meinem Weg", so der Däne.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff lobt: "Fred ist in diesem Jahr bislang eine beeindruckende Formel-2-Saison gefahren. Ein FT1-Einsatz ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung und wir freuen uns, dass wir ihm diese Gelegenheit bieten können."

Der Österreicher weiter: "Er ist ein talentierter junger Fahrer, der nicht nur schnell, sondern auch aufmerksam ist, und er versteht genau, was das Team von ihm im Auto erwartet. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Leistung bringen und eine solide Ausgangsbasis für unsere Arbeit am Wochenende schaffen wird."

Vesti ist bislang der erste Pilot, der in diesem Jahr für einen Freitagseinsatz bestätigt wurde (zur Übersicht aller Freitagsfahrer 2023). Zweimal pro Saison muss jedes Team einem Rookie in einem Freitagstraining eine Einsatzchance geben, der nicht mehr als zwei Grands Prix gefahren haben darf - daher ist das auch keine Option für Mercedes-Reservefahrer Mick Schumacher.

Vesti hat am Wochenende in Spa-Francorchamps seine Gesamtführung in der Formel 2 an Theo Pourchaire verloren und liegt "nur noch" auf Position zwei. Im Laufe des Jahres konnte er vier Rennen gewinnen, darunter das prestigeträchtige Hauptrennen in Monaco.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.